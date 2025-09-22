Tras la caída del veto, el Gobierno otorgó aumentos a los trabajadores del Hospital Garrahan

Luego del rechazo de Diputados al veto a la ley de emergencia pediátrica, el Gobierno nacional le otorgó un aumento salarial a los trabajadores del Hospital Garrahan . "Gracias a una gestión eficiente, el Garrahan hoy está en condiciones de mejorar los ingresos de sus trabajadores", anunció el ministro de Salud, Mario Lugones.

La suba consiste en un $450.000 más para el personal sanitario y un $350.000 para resto del personal, según acordaron este lunes la cartera sanitaria y el Consejo de Administración del hospital pediátrico.

En ese marco, el Hospital Garrahan lanzó un comunicado celebrando la medida y aseguró que “no está en emergencia”. En la misma línea que lugones, ponderó que “estos logros son el resultado de una gestión transparente, que prioriza la eficiencia administrativa, la innovación tecnológica y la inversión en el capital humano a lo largo del tiempo, pese a los constantes palos en la rueda de algunos sectores que defienden sus propios privilegios e intereses".

Lugones salió en su cuenta de X a sacar pecho por la suba y afirmó: “Lo dijimos desde el principio: la plata para el personal estaba en el Hospital, pero mal distribuida”. Luego de reconocer que los profesionales de la salud han estado mal remunerados “durante décadas”, celebró: “Hoy empezamos a revertir esa injusticia: trabajamos día a día para que su esfuerzo y dedicación sean reconocidos como corresponde”.

"Felicito al Consejo de Administración por el trabajo que viene realizando para ordenar las cuentas y destinar cada peso a lo que importa: los equipos de salud, la calidad de atención y los pacientes”, insistió Lugones.

Mario Lugones tuit El ministro de Salud, Mario Lugones, volvió a apuntar contra el reclamo de los trabajadores del Garrahan.

Por último, volvió a lanzar un polémico mensaje en medio de los reclamos de los trabajadores del Garrahan: “Nos propusimos terminar con el despilfarro y los privilegios para algunos, para que los recursos vuelvan a donde siempre debieron estar: las instituciones, los profesionales y los pacientes. Ese siempre fue el camino", agregó.

El Gobierno bajo la lupa por la Emergencia en Discapacidad

Mientras se espera el tratamiento del veto de la ley de emergencia pediátrica y el financiamiento universitario en el Senado, el Congreso se volvió a encender por la ley de Emergencia en Discapacidad, que pese a que salió con luz verde, fue suspendida por el Gobierno nacional.

Es que, pese a que hoy se publicó la promulgación de la ley en el Boletín Oficial, le sumaron una salvedad a la normativa: "Por imperio de lo dispuesto en el artículo 5 de la ley 24.629, se encuentra suspendida su ejecución hasta tanto el H. Congreso de la Nación determine las fuentes de financiamiento e incluya en el presupuesto nacional las partidas que permitan afrontar las erogaciones que ella misma prevé".

En ese marco, los legisladores opositores apuntaron contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos y presentaron un pedido de interpelación al funcionario para avanzar en una moción de censura. El objetivo final de esta herramienta es la remoción de su cargo.