El Senado sesiona para rechazar los vetos al financiamiento universitario y al Hospital Garrahan

El kirchnerismo no tiene los números para ir contra Karina Milei

Ya con la victoria del rechazo a los vetos asegurada, el kirchnerismo quiere redoblar el desafío contra la Casa Rosada y podría tratar la interpelación a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Sin embargo, esto quedó sin dictamen de comisión, luego de que una serie de senadores peronistas se ausentaran.

Es por eso que necesitarían del voto de los dos tercios del Senado para avanzar con este trámite, un número difícil para la oposición. El radicalismo ya definió que no acompañará esta iniciativa y un sector del peronismo está en la misma línea.