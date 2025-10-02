El Senado sesiona para rechazar los vetos al financiamiento universitario y al Hospital Garrahan
El Senado de la Nación sesiona este jueves desde las 10 para rechazar los vetos del presidente Javier Milei a las leyes de emergencia pediátrica, donde se incluye al Hospital Garrahan, y al proyecto de financiamiento universitario. La sesión la preside la titular de la Cámara alta Victoria Villarruel
Noticia en desarrollo....