Alfredo Cornejo confirmó que Javier Milei visitará Mendoza en campaña

El presidente visitará la provincia en el marco de su gira por las distintas jurisdicciones del país para apoyar las listas locales en las próximas elecciones.

El presidente Javier Milei finalmente visitará Mendoza en el marco de su gira de campaña por distintas jurisdicciones del país, en su búsqueda por apoyar las listas locales en las elecciones legislativas. En la provincia estará junto a Luis Petri, el primer candidato de la alianza entre La Libertad Avanza y el radicalismo y su ministro de Defensa.

La noticias fue comunicada por el propio gobernador Alfredo Cornejo durante un acto de inauguración de la nueva sede de la Policía Federal en Guaymallén, del cual participó la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. "Confirmamos que va a venir el presidente en el marco de la campaña", resaltó.

Además, confirmó cuál es la condición: "Nos ha pedido al Gobierno provincia una propuesta, que se la vamos a enviar en breve".

De esta manera, el presidente tendrá una parada en la región en medio de una gira que ya inauguró en Córdoba con el inicio de la campaña electoral. Este lunes mientras se lleva a cabo el anuncio de Cornejo y Bullrich, Milei se encuentra en Tierra del Fuego en la segunda estación de este recorrido. Allí, pretendia realizar un acto en Ushuaia, que sufrió el boicot de manifestantes.