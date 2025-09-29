Se suspendió el acto de Javier Milei en Tierra del Fuego tras fuertes incidentes

El acto de campaña que iba a llevar adelante el Presidente en Tierra del Fuego finalmente fue suspendido debido a enfrentamiento entre manifestantes.

Javier Milei debió suspender su acto en Tierra del Fuego, debido a una convocatoria de parte de grupos opositores al primer mandatario.

La visita de Javier Milei a la provincia transcurrió este lunes con varias resistencias por parte de la oposición. En primer lugar, se desarrolló una protesta de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), en el marco de la visita del Presidente a una empresa de electrodomésticos. Por el otro, sectores de la oposición buscaron bloquear una caminata por el centro de Ushuaia de Javier Milei junto a sus candidatos en la isla.

Milei Tierra del Fuego

Por motivos de seguridad, ante las protestas previstas, se modificó la actividad presidencial que originalmente consistía en una caminata a las 18 por San Martín y Don Bosco. En su lugar, Javier Milei se reunió con seguidores frente al Hotel Albatros, donde funciona el centro de operaciones de su visita a la ciudad.

Allí, se dirigió brevemente a los presentes y saludó a militantes, al igual que lo había hecho al llegar al mediodía, cuando junto a su hermana recibió muestras de apoyo de vecinos y huéspedes.