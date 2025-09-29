El Gobierno reunió al Consejo de Mayo para discutir la reforma tributaria y fiscal que Javier Milei imagina para 2026

Mientras el presidente Javier Milei ordenó recomponer los lazos con las provincias y sus principales aliados políticos, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, encabezó este lunes una nueva reunión del Consejo de Mayo para tratar dos temas clave que el oficialismo quiere impulsar en 2026: la reforma tributaria y fiscal.

Como en sus tres primeros encuentros, el cónclave citó en el Salón de los Escudos de Balcarce 50 al jefe de Gabinete, Guillermo Francos; al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; la senadora radical Carolina Losada; el diputado del PRO Cristian Ritondo; el titular de la UIA, Martín Rapallini; y el líder de la Uocra, Gerardo Martínez.

En esta oportunidad, el temario de la convocatoria -notificada a los participantes a través del grupo de WhatsApp que comparten- incluyó el segundo y el quinto punto del Pacto de Mayo firmado el 9 de julio de 2024 en la Casa de Tucumán : una reforma que contemple el "equilibrio fiscal innegociable" y una tributaria "que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos promueva el comercio".

Como suele ocurrir en estos encuentros, se sumaron a la convocatoria algunos invitados especiales. Uno de ellos fue el secretario de Trabajo, Julio Cordero, quien ya había participado de la edición que discutió la reforma laboral. También estará presente el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, el hombre fuerte de Luis Caputo en materia de planificación presupuestaria.

Completan la partida los diputados Luciano Laspina -principal especialista de economía del bloque del PRO- y Lisandro Nieri, de la UCR; el senador mendocino Martín Kerchner Tomba, exministro de Economía provincial y hombre de confianza de Cornejo en la materia; el director ejecutivo y economista jefe de la UIA, Diego Coatz; y el presidente del departamento de Política Tributaria de la UIA, Carlos Abeledo.

Las reformas sobre la mesa

Tal como lo ha explicado en varias oportunidades, la reforma tributaria y fiscal forman parte -junto con la laboral- de lo que Milei llama sus reformas de "segunda generación" para lograr que Argentina se convierta en "el país más libre del mundo".

Para el presidente, el país debe recorrer un ciclo virtuoso que comience con la baja de impuestos y un mercado laboral flexible para luego fomentar una apertura de la economía para que los productores locales compitan con las importaciones extranjeras.

"Y aquí la secuencia también es muy importante. En primer lugar, reduciré los impuestos, ya que eso nos hará más competitivos y fomentará el crecimiento. Luego, haré que el mercado laboral sea más competitivo en consonancia con la reforma fiscal, lo que permitirá la creación de nuevos puestos de trabajo con mejores salarios, lo que a su vez me permitirá abrir la economía sin generar desempleo", detalló el libertario en un reportaje que le otorgó al economista Niall Ferguson el mes pasado.

Construir consensos

Para llevar adelante esas reformas, el Gobierno necesita reconstruir los puentes políticos que le permitieron avanzar con las ambiciosas leyes que impulsó al comienzo de su mandato, tales como la Ley Bases y el paquete fiscal. Según reveló el ministro de Economía, Luis Caputo, ese fue el pedido expreso que le hizo el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, a cambio del apoyo político y económico de la Casa Blanca al Gobierno libertario.

En ese contexto, trascendió que este fin de semana Javier Milei se propuso retomar el contacto con el expresidente Mauricio Macri, con quien no mantenía diálogo desde hace más de un año, mientras su jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el recién ascendido ministro del Interior, Lisandro Catalán, recuperan las conversaciones con los gobernadores "afines".

"El Gobierno tiene que generar acuerdos. Es lo que estamos haciendo en el Consejo de Mayo. También es necesario que el presidente se siente con los gobernadores y que todas las partes tengan la voluntad de llegar a acuerdos, porque sin eso no va a ser nada posible", enfatizó en diálogo con medios acreditados en Casa Rosada la senadora Carolina Losada, en la previa de la reunión.

Noticia en desarrollo...