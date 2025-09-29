Pese a las acusaciones, el Gobierno respalda a Espert y habla de "carpetazos viejos"

Continúa la controversia en el debate político en torno a nueva denuncia contra el diputado y candidato José Luis Espert . El peronismo afirma que el legislador tiene presuntos vínculos con el capo narco "Fred" Machado, que se encuentra preso en Estados Unidos.

Este domingo, El Diario AR publicó una nota titulada "Espert figura como receptor de US$ en un registro de “Fred” Machado, el argentino acusado en EE.UU. de narcotráfico y fraude". En ese sentido, Perfil informó: "Demuestran el pago recibido por Espert del narco que financió su campaña y sigue preso".

Ambos artículos señalan que en febrero de 2020, el diputado recibió "un giro de 200.000 dólares", de acuerdo con la denuncia penal que presentará el abogado y candidato del bloque K, Juan Grabois .

Antonio Fred Machado se encuentra detenido desde el 16 de abril de 2021, acusado de formar parte de “una conspiración para producir y distribuir cocaína”. También está sindicado por fraude y lavado de dinero.

En ese marco, el jefe del bloque peronista en Diputados, Germán Martínez, pidió destituirlo a Espert de la presidencia de la Comisión de Presupuesto. "Espert no puede seguir presidiendo la Comisión de Presupuesto de Diputados. Nuestro bloque exigirá su remoción inmediata del cargo. No se puede debatir seriamente el Presupuesto 2026 con un diputado con vínculos narcos sentado en la presidencia de la comisión", publicó en X.

José Luis Espert habló tras las acusaciones

Ante este asedio mediático, el propio Espert acusó una “campaña sucia” del kirchnerismo y aclaró: “Siempre vuelven con lo mismo. En enero o febrero de 2019 quería presentar mi libro en Viedma, me llevó en su avión". "Si hubiera sabido que esta persona era esto, no le hubiera agradecido a los cuatro vientos", declaró en TN.

Sobre todo este contexto, en el Gobierno reconocen el impacto político de las publicaciones, y se mantienen prudentes. En las últimas 48 horas, no hay ningún posteo del presidente Javier Milei denunciando que se trata de “una opereta”, pese a su vertiginosa y habitual actividad en redes. Si bien algunos RT que muestran a Espert, solo hacen alusión a críticas al peronismo en la Provincia de Buenos Aires.

Qué dicen en el círculo de Javier Milei

Sin embargo, en diálogo con MDZ, altas fuentes oficiales recalcan que el mandatario no piensa alejar a su “profesor”. Desde el círculo íntimo del líder libertario recalcan que Javier Milei no piensa pedirle que renuncie a su candidatura ni tampoco que baje el perfil de cara a semanas claves para los violetas pensando en remontar la elección bonaerense.

“Son carpetazos viejos, ya aclaró todo en 2021. No nos van a correr con eso. El presidente lo respalda”, señalaron funcionarios de la mesa chica de la Casa Rosada.

Al respecto, fuentes de la cúpula de La Libertad Avanza recalcan que las acusaciones contra Espert “se tratan de una campaña de otro partido político y de otra elección que debe haber rendido todo ante la justicia electoral”. “No tiene relación alguna con LLA, y Espert ya salió a aclarar que es un carpetazo de algo que no tuvo que ver”, destacaron, señalando que antes de su incorporación partidaria el diputado era titular de Avanza Libertad, un espacio liberal que se contraponía al espacio de los hermanos Milei.

Si bien Espert se bajó ayer de un acto en Tres Arroyos, donde lo esperaban con protestas, el diputado y economista irá este martes a Olavarría y piensa ir el jueves a La Plata y el sábado a San Isidro, donde lo acompañará el otro candidato oficialista Diego Santilli.