El motivo por el que ATE no recibirá aumento salarial por decreto

El Gobierno de Mendoza volverá a reunirse con el gremio ATE en el ámbito de la mesa de discusión paritaria, por lo que se descarta que por ahora haya aumento salarial por decreto como se había anunciado. Para los paritarios oficiales, se retoman las paritarias como estaban previstas luego de la suspensión por la medida de fuerza ilegítima -un paro en medio del debate-. ATE tiene otra lectura: se reabren como fruto de la lucha de los trabajadores que participaron en distintas acciones.

También sobrevuela la lectura de que el Gobierno busca evitar un efecto contagio y que en lugar de anunciar varios acuerdos con los gremios, haya muchas subas por decreto .

A través de un comunicado, el Gobierno provincial informó el martes 2 de marzo que daba por agotada la negociación salarial con ATE y advirtió que otorgaría un aumento salarial del 7% por decreto en dos tramos para los sectores representados por este gremio estatal.

La oferta específica correspondía a un 5% de suba salarial en el mes de marzo y un 2% en mayo, no acumulativo y calculado en base a los sueldos de diciembre de 2025. La decisión de avanzar por decreto busca garantizar la liquidación de haberes y evitar que el rechazo sindical impacte en el bolsillo de los trabajadores”, resaltaron desde la Casa de Gobierno.

Esa situación generó una catarata de posibles aumentos por decreto que se extendería a otros gremios. La mecánica de paritaria es la siguiente: la patronal ofrece una primera propuesta de manera obligada y luego una segunda o más. Pero nunca puede otorgar una suba por decreto con una única oferta.

El secretario general de ATE Mendoza, Roberto Macho, exigió una nueva propuesta de incremento salarial por parte de las autoridades y las acusó de “prácticas antisindicales”. Esta definición fue porque para el Régimen 15 -que es uno de los sectores que representa el sindicato- no se fijó una segunda ronda de paritarias porque se plegaron al paro contra la reforma laboral.

Las nuevas fechas para discutir el aumento salarial

Esta semana se vuelve a discutir salarios con ATE. Este miércoles 11 la paritaria es con la Administración Pública Provincial y ente autárquicos y descentralizados; el jueves 12 con el sector de la salud y licenciados en enfermería y el viernes 13 con el régimen 15, casinos y zoológicos y los demás regímenes salariales.

El jueves 12, ATE tenía previsto una asamblea con trabajadores de todas las reparticiones pero por la reapertura de paritarias, la suspendió, de acuerdo a lo que informó Macho. "Vamos a esperar a los resultados de la paritarias para llamar a asamblea y discutir con todos los trabajadores en su conjunto", agregó.

Seguramente la oferta salarial que discuta ATE en paritarias sea muy similar a la que ya aceptó el SUTE: un aumento del 7% en marzo y un 3% en mayo sobre el básico y estado docente -en el caso de este gremio que representa a los trabajadores de la educación- , con base de cálculo al mes de diciembre del 2025.