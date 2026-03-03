La reacción de ATE tras el aumento salarial por decreto que anunció el Gobierno

El Gobierno de Mendoza dio por fracasada la paritaria con la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y anunció un aumento por decreto para los sectores representados por este sindicato. Desde el gremio cuestionaron el cierre “unilateral” de la instancia de negociación y exigieron al Ejecutivo que presenta una nueva propuesta de aumento salarial.

A través de un comunicado, el Gobierno provincial informó este martes que daba por agotada la negociación salarial con ATE y advirtió que otorgaría un aumento salarial del 7% por decreto en dos tramos para los sectores representados por este gremio estatal.

La oferta específica correspondía a un 5% de suba salarial en el mes de marzo y un 2% en mayo, no acumulativo y calculado en base a los sueldos de diciembre de 2025.

“La decisión de avanzar por decreto busca garantizar la liquidación de haberes y evitar que el rechazo sindical impacte en el bolsillo de los trabajadores”, resaltaron desde la Casa de Gobierno.

Tras conocerse esta decisión del Gobierno, el secretario general de ATE , Roberto Macho , exigió una nueva propuesta de incremento salarial por parte de las autoridades y las acusó de “prácticas antisindicales”.

El secretario general de ATE, Roberto Macho Foto: Prensa ATE El secretario general de ATE, Roberto Macho Foto: Prensa ATE

“Se ha tenido la primera ronda de paritarias, exceptuando que no se pudo concluir con la paritaria del sector de la salud del Régimen 15. Se trajo una oferta de aumento salarial del 7% en dos tramos, que el gremio consideró insuficiente y se fijaron nuevas fechas paritarias para todos los sectores, excepto para el Régimen 15 debido a que ATE se plegaba a las medidas de fuerza por el paro nacional contra la reforma laboral”, expresó el líder sindical.

Ante esta situación, ATE presentó un escrito ante la Subsecretaría de Trabajo en el que acusó al Gobierno de llevar adelante “prácticas antisindicales y violatorias del derecho de conciliaciones y de negociación".

“La Subsecretaría de Trabajo ha pasado a ser parte del Gobierno al suspender en forma unilateral una negociación que estaba totalmente en proceso y sin excusa firme concreta”, agregó el titular de ATE.

Frente a este escenario, Macho exigió un nuevo ofrecimiento a las autoridades. “Estamos a la espera de que el Gobierno traiga una nueva propuesta de aumento salarial en cada uno de los sectores. Y que fije fecha de la paritaria de salud del régimen 15 para ver una nueva propuesta salarial”, manifestó.

Vale aclarar que los miembros paritarios del Ejecutivo provincial y ATE mantuvieron reuniones paritarias con distintos sectores de la Administración Pública y que el fracaso de la instancia se produjo cuando era el turno del Régimen 15.

Sin embargo, la decisión que tomaron las autoridades provinciales de otorgar un aumento por decreto abarcaría a todos los sectores representados por ATE en el ámbito paritario.