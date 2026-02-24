El insólito pedido de un gremio a Axel Kicillof para aumentar los sueldos de los estatales bonaerenses

Recordemos que los gremios estatales y docentes rechazaron por insuficiente el ofrecimiento del 3% de incremento salarial ofrecido. Esto derivó en que, por primera vez en los 7 años que Axel Kicillof gobierna la provincia de Buenos Aires, no empiecen las clases por un paro docente.

Eso sí, mientras la FEB (Federación de Educadores bonaerenses), al igual que otros gremios con menor cantidad de afiliados integrantes del Frente Gremial de Unidad Docente bonaerense toman la medida de fuerza contra el gobierno provincial, Suteba, el gremio conducido por Roberto Baradel, le hace un guiño a Kicillof, plegándose -antes de que sea anunciado- al paro nacional de Ctera contra Milei y Donald Trump.

A todo esto, la Asociación Judicial bonaerense también rechazó el 3% de aumento ofrecido por Kicillof y amenazan con medidas de fuerza si el gobierno provincial no mejora la oferta y convoca a la paritaria estatal bonaerense .

La complicidad de algunos gremios estatales con el gobierno de Kicillof roza -ya sea por su afinidad ideológica o por conveniencia- la obsecuencia, dejando de ser gremios combativos "contra la patronal" para ser una parte fundamental del Ejecutivo.

Como dijo hace un tiempo un representante paritario a este cronista, "estos muchachos que antes te discutían hasta por el agujero del mate, ahora defienden más a Kicillof que sus propios negociadores paritarios".

Una clara alusión a la mutación que tuvo ATE en los últimos 7 años. Pese a la perdida del poder adquisitivo del salario estatal nunca convocaron a un paro contra el gobierno de Kicillof, pero si llaman a sus afiliados a parar contra el Gobierno de Javier Milei.

Una prueba de eso es la última carta que envío el gremio al Ministerio de Trabajo bonaerense para pedir la urgente convocatoria a la paritaria, ante la presión de las bases. En su pedido, ATE utiliza munición gruesa para pegarle al Gobierno nacional por la situación que atraviesa la provincia de Buenos Aires, sugiriéndole al gobernador que sea creativo para subir los sueldos.

Esa creatividad no es ni más ni menos que una suba de impuestos. Eso sí, para los sectores "más pudientes" de la sociedad bonaerense. La conducción de ATE le "recomendó" a Axel Kicillof, entre otras cosas, que aumente impuestos al campo, que cree un gravamen adicional para countries y propiedades ociosas y que "fortalezca" el impuesto a la herencia.

Suba de impuesto propuesta por ATE

Desde el gremio estatal consideran que, con estas medidas, que afectan a los sectores productivos y a los bonaerenses en particular, que ya pagan tributo al fisco provincial, se podrá recuperar el poder adquisitivo de "los estatales que con su trabajo sostienen todas las políticas públicas de los más de 17 millones de bonaerenses".

Obviando en su pedido que los sueldos en la provincia de Buenos Aires vienen en caída libre desde la última etapa del gobierno de Juntos por el Cambio, ni hablar de cómo los afecto la inflación del 200% del gobierno de Alberto Fernández. Aunque para ATE, como reza en la misiva, la culpa es toda de los dos años del Gobierno de Javier Milei.

La respuesta libertaria a la propuesta de ATE de subir impuestos

Ante el pedido de ATE a Kicillof para que suba impuestos, la respuesta de legisladores bonaerenses de La Libertad Avanza no se hizo esperar.

En dialogo con MDZ, el senador libertario Matías de Urraza apuntó contra la disparatada propuesta del gremio estatal. "Reforzar la cárcel impositiva de la provincia tiene que dejar de ser el camino. Estamos, con estas ideas disparatadas, frente a una Argentina diametralmente opuesta a la que nos propone Javier Milei", dijo.

"Recomponer, por ejemplo, el 18% del poder adquisitivo de los docentes bonaerenses perdido en la última década implica unos 64 mil millones de pesos, más o menos lo mismo que el gobernador gastó en pauta oficial en 2025", agregó el legislador violeta.

Y lanzando una serie de cuestionamientos, afirmó: "¿Qué es prioridad si no lo es la educación de nuestros chicos? No lo es la seguridad, la salud ni las calles. ¿A dónde va la plata de los bonaerenses? Necesitamos vivir en orden. Hay que extirpar al kirchnerismo de la Provincia".

Por último, el senador provincial cargó contra la dirigencia de ATE por no solo proponer aumentos de impuestos, sino por desconocer a un poder del estado como es el legislativo: "Me llama la atención que propongan un aumento de impuesto sin saber que eso es potestad del poder legislativo. Seguramente, su obsecuencia a Kicillof no los deja ver que la Legislatura no va a acompañar esta locura. Los bonaerenses estamos cansados de la presión impositiva del gobernador y los intendentes".