El gremio de Roberto Baradel se pliega al paro docente, pero no contra Axel Kicillof

Tal como anticipamos en MDZ , docentes y estatales rechazaron la oferta del 3% de aumento del gobierno de Kicillof. Motivo por el cual la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) anuncio un paro que impactara en el inicio del ciclo lectivo. Horas más tarde, presionado por las bases, el Roberto Baradel confirmó que su gremio se sumará a la medida de fuerza pero a nivel nacional, exculpando a Kicillof de la pérdida del poder adquisitivo del salario docente en la provincia de Buenos Aires.

En tanto los gremios estatales, si bien rechazaron la oferta salarial, terminaron aceptando un 1,5% de incremento salarial a cuenta de futuros aumentos. Por lo cual, al no cerrar el gobierno de Kicillof la paritaria por decreto y dejar la puerta abierta a futuras negociaciones, se disipan, por el momento, los nubarrones de paro en las dependencias públicas bonaerenses.

Si bien el gremio que conduce Roberto Baradel también calificó como insuficiente la propuesta de aumento salarial ofrecida por el gobierno de Kicillof , anunciaron medidas de fuerza para el 2 de marzo. El paro docente del SUTEBA - gremio mayoritario de la educación en la provincia de Buenos Aires- no es contra la administración provincial.

La medida de fuerza del gremio de Baradel es nacional, ya que adhieren al paro de CTERA contra la reforma laboral de Trump y Milei que casualmente coincide con el día que inician las clases en la provincia de Buenos Aires. Por lo que no levantará las banderas contra la administración Kicillof.

Desde SUTEBA manifestaron que acompañan la decisión de “definir desde la CTERA el no inicio de clases el 2 de marzo, con paro y movilización nacional para rechazar en forma unánime y firme el proyecto de ley de educación libertaria; demandar la pronta convocatoria a la Paritaria Nacional Docente, la urgente restitución del FONID y el pago de la deuda salarial”.

Asimismo, el gremio de Baradel, exige al Gobierno nacional “la transferencia de fondos del ANSES a las Cajas Previsionales de las provincias; una nueva Ley de Financiamiento Educativo"; y rechaza "el brutal ajuste educativo nacional, el desfinanciamiento de la Educación en general y, en particular, de la Educación Técnica, Agraria y Formación Profesional”.

En cuanto a por qué el SUTEBA rechazó la oferta del Gobierno bonaerense, afirmaron: “La gravedad del contexto hizo que en la negociación anterior se rechace una recomposición salarial del 2 %. Y hoy, la nueva propuesta del 3 % también se consideró insuficiente”.

“Estamos convencidos de que es fundamental lograr, en la continuidad de la negociación salarial, un aumento que posibilite recuperar el poder adquisitivo del salario. Con ese objetivo seguiremos construyendo las demandas y las acciones que sean necesarias en unidad con el Frente Gremial de Unidad Docente bonaerense“, manifestaron desde el gremio de Baradel mediante un comunicado de prensa, impulsando a “la continuidad de medidas nacionales de la CTA y las Centrales Sindicales, con paro y movilización en todo el país, para repudiar la reforma laboral de Milei y Trump”.

La FEB explicó las razones del paro docente contra Kicillof

Mediante un comunicado, la FEB- el segundo gremio docente en cantidad de afiliados-, explicó el porqué de las medidas de fuerza dispuestas para el inicio del ciclo lectivo en la provincia de Buenos Aires.

Liliana Olivero, presidenta de la federación, afirmó: “Luego de diferentes mecanismos de consulta a las bases, el congreso (de la FEB) manifestó la disconformidad que existe entre los docentes ante una oferta que no logra recomponer nuestros salarios y que finalmente se plasmó en un rechazo unánime”. Asimismo indicó que “el Congreso facultó al Consejo Directivo a llevar adelante diferentes acciones gremiales”.

La titular del gremio docente sostuvo que “esta nueva propuesta de incremento de un 3% para el mes de febrero no alcanza a cubrir la pérdida salarial que venimos sufriendo en el sector” y agregó que “un maestro de grado que recién se inicia, con esta propuesta, percibiría un incremento en su sueldo de bolsillo de $22.188”.

Asimismo, en el comunicado de la FEB, dieron cuenta de los constantes inconvenientes por el funcionamiento de IOMA, que causan un perjuicio importante a los docentes y sus familiares a cargo.

Y en cuanto a los reclamos al gobierno de Milei, Liliana Olivero dijo: “Venimos reclamando desde hace meses al gobierno nacional la devolución del Fondo de Incentivo Docente, que significó una pérdida importante para los salarios de los educadores”.

Así las cosas, por primera vez en los 7 años que lleva gobernando la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el inicio de clases previsto para el 2 de marzo se verá frustrado por conflictos docentes. Mientras el paro de la FEB es contra la administración provincial en reclamo por la recomposición salarial de los docentes bonaerenses, la media de fuerza del gremio conducido por Baradel sigue siendo servil al gobierno de Kicillof, enmascarando una media de fuerza, presionados por las bases, en un paro nacional contra el gobierno de Milei.