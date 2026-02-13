Los libertarios presentaron un repudio contra Axel Kicillof por comparar la reforma laboral con las políticas de la dictadura

Los bloques de La Libertad Avanza de senadores y diputados de la provincia de Buenos Aires presentaron este viernes un proyecto de declaración con el fin de repudiar las declaraciones del gobernador Axel Kicillof quien apuntó contra la reforma laboral , al considerar que sus dichos "generan desinformación, incertidumbre y confusión en la población”. El mandatario provincial había dicho que se trata de un "proyecto de Martínez de Hoz durante la dictadura”.

"Buscamos declarar el repudio ante los dichos de un gobernador que lo único que hace es provocar miedo y confusión en los habitantes, haciendo uso de la investidura gubernamental para denostar una gestión de gobierno que llegó con el objetivo desentramar todas las operaciones del Estado que vician el verdadero camino del trabajo, la libertad y las reglas claras, un camino que es sinónimo de crecimiento y prosperidad”, manifestaron los legisladores.

“Las palabras del gobernador se condensan en un mensaje de descalificación, carente de la posibilidad de una discusión seria y profunda como lo requiere la revisión de la legislación laboral vigente y los regímenes y convenios de trabajo”, remarcaron.

En contrapartida del peronismo, indicaron que “la propuesta por parte del Gobierno nacional permitió la apertura de un abanico de discusiones en torno al mercado laboral, dejando en evidencia la urgencia de rever los marcos regulatorios actuales y de simplificar los procedimientos implementados bajo el precepto de una imperante responsabilidad institucional”.

Los legisladores también señalaron que los dichos de Kicillof demuestran “una conducta que profundiza la confrontación política y desalienta la posibilidad de un debate serio, demostrando que el oficialismo provincial se encuentra en una constante campaña electoral, sin implementar políticas públicas que mejoren la calidad de vida de los bonaerenses”.

Qué había dicho Kicillof

En el marco de su asistencia a la marcha frente al Congreso, Kicillof señaló que "es mentira que esta sea una ley que ayude a los trabajadores informales y a los que están en peores condiciones. Es el mismo proyecto de Martínez de Hoz". “Si se ponen en juego las indemnizaciones, las horas extras y las vacaciones, es decir, todo lo que se fue construyendo a lo largo del tiempo, no va a mejorar la situación de ningún trabajador”, agregó.

"Quienes promueven esta ley nos dicen que el problema de nuestro país es que es muy caro despedir trabajadores. Deberían explicárselo a los 296 mil despedidos en los últimos dos años por responsabilidad de Javier Milei", planteó.

Para el gobernador, "los despidos, las suspensiones, la pérdida de empleo y del salario no están vinculados a las leyes laborales, sino a la política económica del Gobierno nacional".