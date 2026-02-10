"Firmarán su sentencia de muerte", la dura amenaza de ATE a los gobernadores por la reforma laboral

En el marco del acuartelamiento policial, estatales y otros gremios se movilizaron en Rosario en contra del proyecto del Gobierno, que se votará mañana.

Tal como ocurrió en Córdoba, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) encabezó este martes una movilización en Rosario, en el marco del aumento de la tensión social por el acuartelamiento policial. Se trató de un conjunto de gremios que marchó en contra del proyecto de reforma laboral, que se debatirá mañana en el Senado. Uno de los sindicatos que organizó la actividad fue ATE, cuyo secretario general, Rodolfo Aguiar, hizo una dura sentencia a los gobernadores que piensan apoyar el proyecto.

“Los gobernadores que acompañen esta reforma estarán firmando su propia sentencia de muerte, y también la de sus provincias”, advirtió, mediante un video en redes.

Para el dirigente, “todos los derechos laborales están en riesgo”. “Prohibir la movilización al Congreso y limitar el derecho de huelga es un error gravísimo. Es una oportunidad que se pierde”, planteó.

El frente sindical crece en la calle. Seguimos adelante con nuestro plan de acción para derrotar la reforma laboral. Hoy en Rosario. Tenemos que poner fin al plan de negocios de @JMilei! pic.twitter.com/wETCfZ4r66 — Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) February 10, 2026 Impacto fiscal y la fractura con la conducción de la CGT Desde ATE también advirtieron sobre el impacto fiscal de la reforma en las arcas provinciales. De acuerdo con sus cálculos, la baja de las alícuotas de Ganancias para las grandes empresas implicaría una pérdida anual de 1,9 billones de pesos en recaudación. De ese total, $1,12 billones corresponderían a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires, mientras que el resto afectaría al Estado nacional.

“Este frente no deja de ampliarse. Tiene que seguir dando pelea, no solo para frenar la reforma laboral, sino para ir más allá. Lo que está en discusión es el modelo económico de saqueo y empobrecimiento que impulsa Milei”, arengó Aguiar.