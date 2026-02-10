Crece la tensión y el reclamo de la policía de Santa Fe: "sirenazo", enfrentamientos e incidentes

Policías de la provincia de Santa Fe protagonizaron este martes una nueva protesta salarial, la cual incluyó concentraciones frente a dependencias oficiales, cortes de calles y enfrentamientos entre integrantes de la propia fuerza. Desde el gobierno provincial aseguraron que no se produjo un acuartelamiento y que el servicio de seguridad se mantuvo activo.

Los reclamos comenzaron durante la madrugada frente a la Jefatura de Policía de Rosario . En ese lugar, efectivos que se encontraban patrullando decidieron sumarse a una manifestación que ya estaba siendo realizada por familiares y allegados. La protesta tuvo como eje principal la solicitud de mejoras salariales y cambios en las condiciones laborales.

La medida se replicó en la ciudad de Santa Fe , donde varios patrulleros rodearon la Casa de Gobierno como forma de visibilizar el reclamo. Según se informó, las manifestaciones se desarrollaron de manera simultánea en distintos puntos de la provincia, aunque el foco principal estuvo en Rosario , donde la situación escaló con el correr de las horas.

En esa ciudad, las autoridades ordenaron el avance de efectivos para despejar la zona. Como resultado, se produjeron enfrentamientos entre policías que participaban de la protesta y otros agentes que intervinieron para contenerla.

En medio de ese escenario, los manifestantes comenzaron a hacer sonar las sirenas de patrulleros y motocicletas oficiales, y se registraron cortes de tránsito.

La secuencia fue registrada por teléfonos celulares de testigos y se difundió rápidamente. Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que no hubo abandono de tareas ni interrupción total del patrullaje.

Protestas Santa Fe Policias II

Qué buscan las protestas que se están llevando a cabo en Santa Fe

Las manifestaciones comenzaron la semana pasada en ciudades de la provincia como Rosario, Vera y Reconquista, entre otras, donde efectivos de la Policía de Santa Fe decidieron salir a la calle.

Según indicaron desde la Asociación Profesional Policial (Apropol), entre los puntos de mejoras económicas figuraban “una recomposición salarial real, con un haber inicial no inferior a la canasta básica total y liquidaciones claras y auditables” y la implementación de una Tarjeta Alimentaria Policial para todo el personal, sin distinción de destino ni jerarquía.

A causa de las protestas, días atrás el Gobierno de Santa Fe anunció la puesta en marcha de un plan integral para las fuerzas de seguridad destinado a “mejorar de manera sustancial las condiciones laborales y de vida de la Policía provincial”. La iniciativa se articula en cuatro ejes -mejora económica, salud mental, alojamiento y transporte- y se desarrolla con “diálogo permanente y perfeccionamiento continuo, sin escatimar recursos”, según especificó el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni.