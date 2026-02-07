El sable corvo de San Martín llegó al histórico Convento de San Lorenzo: el emotivo video

Live Blog Post

El sable corvo llegó al histórico Convento de San Lorenzo

Desde su cuenta de X, la Casa Rosada informó que la histórica arma de San Martín ya se encuentra en el Convento de San Carlos Borromeo, donde se libró el Combate de San Lorenzo.

"El Sable Corvo del General José de San Martín llega al histórico Convento de San Lorenzo y vuelve a pisar el suelo donde se forjó una de las gestas fundacionales de nuestra Patria, a la espera de la Ceremonia de Entrega al Regimiento de Granaderos", escribieron en el posteo.