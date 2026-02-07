Presenta:

Sociedad

|

sable

El sable corvo de San Martín llegó al histórico Convento de San Lorenzo: el emotivo video

La histórica arma ya se encuentra en la provincia de Santa Fe y esta tarde se realizará la ceremonia de entrega al Regimiento de Granaderos, su nuevo hogar.

MDZ Sociedad

El sable corvo de San Martín salió del Museo Histórico Nacional minutos antes de las 9 de la mañana de este sábado y empezó su recorrido rumbo al Regimiento de Granaderos en Santa Fe, lugar donde a las 19, el presidente de la Nación, Javier Milei, encabezará el acto de entrega.

Live Blog Post

El sable corvo llegó al histórico Convento de San Lorenzo

Desde su cuenta de X, la Casa Rosada informó que la histórica arma de San Martín ya se encuentra en el Convento de San Carlos Borromeo, donde se libró el Combate de San Lorenzo.

"El Sable Corvo del General José de San Martín llega al histórico Convento de San Lorenzo y vuelve a pisar el suelo donde se forjó una de las gestas fundacionales de nuestra Patria, a la espera de la Ceremonia de Entrega al Regimiento de Granaderos", escribieron en el posteo.

Sable Corvo San Martin Convento San Lorenzo
Live Blog Post

El sable corvo arribó al aeroclub de San Lorenzo

El sable corvo de San Martín llegó minutos antes de las 13 horas de este sábado al aeroclub de San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe, en un avión del Ejército Argentino.

El histórico patrimonio nacional es trasladado por los Granaderos. Esta tarde será entregado al Regimiento de Granaderos en un emotivo acto encabezado por el presidente Javier Milei.

sable corvo llegó a san lorenzo
sable corvo llegó a san lorenzo 2
Live Blog Post

Custodiado por los Granaderos, el sable corvo partió de Aeroparque

Tras ser extraído del Museo Histórico Nacional (MHN) y ser resguardado para el traslado, el sable corvo del general San Martín partió en un vuelo desde Aeroparque a la provincia de Santa Fe.

Cabe recordar que Javier Milei también viajará a la localidad santafecina de San Lorenzo para presidir el acto, que se realizará en las barrancas del río Paraná a unos metros de distancia del convento de San Carlos.

sable corvo (1)
Live Blog Post

Comenzó el traslado del sable corvo a San Lorenzo

El sable corvo de José de San Martín salió a las 8.50 del Museo Histórico Nacional y arrancó su camino hacia el Regimiento de Granaderos, su nueva casa.

El sable corvo había sido donado al Museo Histórico en 1896 por voluntad de Manuela Rosas y finalmente llegó a la institución cultural en 1898. A lo largo de su historia, el arma fue robada en dos oportunidades -en 1963 y 1965- por miembros de la Resistencia Peronista.

sable corvo (3)

El sable corvo había sido donado por la nieta de Juan Manuel de Rosas, Manuela, en 1896 al Museo Histórico Nacional. Ahora allí quedará una réplica.

sable corvo (2)

El presidente Javier Milei encabezará el acto central a las 19 en la localidad Santafesina de San Lorenzo, donde las tropas nacionales enfrentaron a los realistas, y participará el gobernador Maximiliano Pullaro.

Te Podría Interesar

sable corto (5)

Está previsto que el traspaso sea realizado después de que termine la conmemoración de la batalla de San Lorenzo.

El presidente en persona lo lleva en sus manos y se lo va a entregar al jefe del regimiento de Granaderos, el teniente coronel Cristian Castellanos.

Archivado en

Notas Relacionadas