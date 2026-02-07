Sable corvo de San Martín: cuánto cuesta una réplica del arma histórica en Mercado Libre

El sable corvo de José de San Martín volvió a ocupar el centro de la agenda pública y renovó el interés por uno de los objetos más emblemáticos de la historia argentina. Más allá del debate patrimonial que rodea al arma original, también creció la atención sobre sus réplicas comerciales, disponibles en plataformas de venta online como Mercado Libre .

El sable es un símbolo asociado directamente al proceso independentista sudamericano y a la figura del Libertador. Su recorrido histórico y su valor simbólico lo convirtieron, con el paso del tiempo, en una pieza de referencia tanto para museos como para coleccionistas y aficionados a la historia.

Una réplica miniatura del sable corvo de San Martín se ofrece actualmente a $187.498, según una de las publicaciones disponibles en Mercado Libre.

Así es el sable corvo de José de San Martín. Foto: Presidencia de la Nación

De acuerdo con la descripción del vendedor, el objeto cuenta con hoja de metal y mango de metal, e incluye una funda. La cuchilla mide 17 centímetros y el mango 3 centímetros, por lo que se trata de una pieza pensada para exhibición y colección.

El valor de estas réplicas puede variar según el tamaño, los materiales utilizados, el nivel de detalle y el tipo de fabricación.

Réplica del sable de San Martín en Mercado Libre Réplica del sable de San Martín en Mercado Libre. Foto: captura de pantalla Mercado Libre.

Cómo es el sable corvo original de José de San Martín

El sable corvo utilizado por José de San Martín se distingue dentro del armamento militar del siglo XIX por su diseño y materiales. Sus principales características son:

Hoja curva de inspiración oriental.

Fabricación en acero de Damasco, reconocido por su resistencia y durabilidad.

Empuñadura de madera de ébano, proveniente de las Indias Orientales.

Vaina de cuero, con piezas metálicas.

Largo de la hoja: 818 milímetros.

Largo total del sable: 948 milímetros.

Peso aproximado: 1 kilo.

Estas características lo convierten en una de las armas más reconocidas de la historia argentina.

El recorrido del sable tras las campañas libertadoras

Luego de su retiro de la actividad militar en 1824 y su posterior exilio en Europa, el sable corvo quedó inicialmente en Mendoza. Años más tarde, el propio San Martín solicitó que le fuera enviado a Francia, donde lo conservó hasta el final de su vida.

Durante ese período, el arma permaneció como una de sus pertenencias personales más valiosas y reforzó su peso simbólico dentro del legado sanmartiniano.

La herencia del sable a Juan Manuel de Rosas

En su testamento definitivo, redactado en París el 23 de enero de 1844, San Martín dispuso que el sable fuera entregado a Juan Manuel de Rosas, en reconocimiento a su defensa del honor nacional frente a potencias extranjeras.

Tras la muerte del Libertador en 1850, el sable fue enviado a Rosas por su yerno Mariano Balcarce. Luego de la caída del exgobernador y su exilio en Inglaterra, el arma lo acompañó hasta su fallecimiento en 1877.

Del legado familiar a la custodia estatal

Tras permanecer durante décadas en manos privadas, el sable corvo ingresó al patrimonio nacional a fines del siglo XIX. En 1897, Manuelita Rosas y su familia lo donaron al Estado argentino a pedido de Adolfo P. Carranza, fundador del Museo Histórico Nacional.

Desde ese momento, el arma quedó bajo custodia oficial y pasó a formar parte de las piezas más relevantes del acervo histórico argentino, exhibida como símbolo del proceso independentista y del legado de José de San Martín.

El sable corvo y su presencia en la actualidad

En los últimos días, el sable corvo volvió a ocupar un lugar central en la agenda política a partir de decisiones oficiales vinculadas a su custodia y conservación. El traslado del arma desde el Museo Histórico Nacional a una unidad militar por pedido de Javier Milei reactivó el interés por su historia y su significado simbólico.

Ese nuevo foco sobre el sable también impulsó búsquedas vinculadas a su origen, sus características y al valor de las réplicas que se comercializan como objetos de colección, en un momento de suma atención sobre uno de los símbolos emblemáticos del país.