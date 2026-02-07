Presenta:
Comenzó el traslado del sable corvo de San Martín hacia el Regimiento de Granaderos

La histórica arma empezó su recorrido de camino a Santa fe para que permanezca en el Regimiento de Granaderos, su nuevo hogar, tras su salida del Museo Histórico Nacional.

El sable corvo de San Martín salió del Museo Histórico Nacional y empezó su recorrido rumbo al Regimiento de Granaderos en Santa Fe, lugar donde a las 19 horas, el presidente de la Nación, Javier Milei, encabezará el acto de entrega.

Custodiado por los Granaderos, el sable corvo abandonó el MHN y se dirige a Santa Fe

El sable corvo de José de San Martín salió a las 8.50 del Museo Histórico Nacional y arrancó su camino hacia el Regimiento de Granaderos, su nueva casa.

El sable corvo había sido donado al Museo Histórico en 1896 por voluntad de Manuela Rosas y finalmente llegó a la institución cultural en 1898. A lo largo de su historia, el arma fue robada en dos oportunidades -en 1963 y 1965- por miembros de la Resistencia Peronista.

El sable corvo había sido donado por la nieta de Juan Manuel de Rosas, Manuela, en 1896 al Museo Histórico Nacional. Ahora allí quedará una réplica.

El presidente Javier Milei encabezará el acto central a las 19 en la localidad Santafesina de San Lorenzo, donde las tropas nacionales enfrentaron a los realistas, y participará el gobernador Maximiliano Pullaro.

Está previsto que el traspaso sea realizado después de que termine la conmemoración de la batalla de San Lorenzo, que se realizará en las barrancas del río Paraná a unos metros de distancia del convento de San Carlos.

El presidente en persona lo lleva en sus manos y se lo va a entregar al jefe del regimiento de Granaderos, el teniente coronel Cristian Castellanos.

