Comenzó el traslado del sable corvo de San Martín hacia el Regimiento de Granaderos

Live Blog Post

Custodiado por los Granaderos, el sable corvo abandonó el MHN y se dirige a Santa Fe

El sable corvo de José de San Martín salió a las 8.50 del Museo Histórico Nacional y arrancó su camino hacia el Regimiento de Granaderos, su nueva casa.

El sable corvo había sido donado al Museo Histórico en 1896 por voluntad de Manuela Rosas y finalmente llegó a la institución cultural en 1898. A lo largo de su historia, el arma fue robada en dos oportunidades -en 1963 y 1965- por miembros de la Resistencia Peronista.

sable corvo (3)

El sable corvo había sido donado por la nieta de Juan Manuel de Rosas, Manuela, en 1896 al Museo Histórico Nacional. Ahora allí quedará una réplica.