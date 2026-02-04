Tras el decreto por el sable de San Martín, renunció la directora del Museo Histórico

La directora del Museo Histórico Nacional (MHN), María Inés Rodríguez Aguilar, presentó este martes su renuncia indeclinable al cargo luego de que el Gobierno nacional confirmara el traslado del sable corvo del general José de San Martín al Regimiento de Granaderos a Caballo. La decisión oficial quedó plasmada en el Decreto 81/2026, publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y el ministro de Defensa, Carlos Presti.

La confirmación del traslado , que implica que la histórica espada deje el museo ubicado en Parque Lezama, fue el detonante inmediato de la salida de Rodríguez Aguilar. La funcionaria confirmó su renuncia al diario Clarín y expresó su desacuerdo con la medida, al considerar que surge de “una interpretación muy original” del proceso de donación del sable .

En declaraciones al mismo medio, la historiadora sostuvo que la discusión alrededor del sable no es nueva y recordó que atravesó distintos momentos de tensión a lo largo de la historia argentina. “Este conflicto no es nuevo en la Nación, ya pasó en 1844 cuando San Martín se lo dona a Rosas, luego cuando interviene Sarmiento. Forma parte de los sectarismos extremos que hacen a la sociedad”, afirmó.

La Asociación Argentina de Investigadores en Historia (AsAIH) manifestó su rechazo al traslado del sable corvo del general José de San Martín desde el Museo Histórico Nacional al Regimiento de Granaderos a Caballo y reclamó la revisión inmediata de la medida adoptada por el Poder Ejecutivo.

El decreto presidencial establece que el sable corvo será trasladado desde el Museo Histórico Nacional al cuartel del Regimiento de Granaderos a Caballo, ubicado en la avenida Luis María Campos, en la Ciudad de Buenos Aires. Allí quedará bajo la guarda y custodia de la unidad militar creada por el propio San Martín , que será responsable de su preservación y seguridad.

Desde el Ejecutivo argumentaron que la medida apunta a reforzar la protección del objeto, recordando que el sable fue robado en dos oportunidades cuando estaba bajo custodia del MHN, en los años 1963 y 1965. En los considerandos, el Gobierno remarca que la pieza integra el patrimonio histórico de la Nación y representa uno de los símbolos más importantes de la independencia argentina.

La norma también deroga el decreto de 2015, firmado durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, que había dispuesto el regreso del sable al museo para su exhibición permanente. Según el actual Gobierno, su permanencia en el regimiento “restituye su contexto histórico propio” y garantiza mejores condiciones institucionales de resguardo.

Quién es María Inés Rodríguez Aguilar

maria ines rodriguez aguilar Rodríguez Aguilar dejó su cargo luego de que el Gobierno confirmara el regreso del sable corvo al regimiento fundado por San Martín.

María Inés Rodríguez Aguilar es licenciada en Historia y archivista, egresada de la Universidad Nacional de Córdoba. Se desempeñó como docente e investigadora del Instituto Americanista de esa casa de estudios y fue directora del Museo Roca – Instituto de Investigaciones Históricas, cargo al que accedió por concurso.

Además, ocupó distintos roles vinculados a la gestión patrimonial: fue interventora del Museo Histórico Nacional entre 2001 y 2002 y se desempeñó como directora nacional de Museos y Gestión Patrimonial. También es tesorera de la Fundación Mujeres en Igualdad y recibió una Mención Especial del Premio Fundación Espigas en la categoría “Arte y Antropología”.

Su llegada al MHN se había concretado en agosto de 2025, tras dejar la Dirección Nacional de Museos, en un contexto ya marcado por reclamos presupuestarios y tensiones internas. Su salida, ahora, se da en medio de una polémica que excede lo museológico y volvió a poner en el centro de la escena a una de las reliquias más emblemáticas de la historia argentina.