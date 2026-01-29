Polémico comunicado de historiadores por el traslado del sable corvo del general San Martín

La Asociación Argentina de Investigadores en Historia (AsAIH) manifestó su rechazo al traslado del sable corvo del general José de San Martín desde el Museo Histórico Nacional al Regimiento de Granaderos a Caballo y reclamó la revisión inmediata de la medida adoptada por el Poder Ejecutivo.

A través de una comunicación oficial difundida este jueves, la entidad señaló que la decisión contradice el decreto presidencial de 1897 , mediante el cual el Estado aceptó la donación de la histórica reliquia y estableció como destino definitivo al Museo Histórico Nacional, una institución pública, civil y abierta a la ciudadanía.

En el texto, la AsAIH recordó que el sable fue entregado en custodia al Regimiento de Granaderos durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, en 1967, pero que en 2015 otro decreto presidencial restituyó la pieza al museo , respetando su valor patrimonial y su función museológica. Según remarcan, el MHN garantiza condiciones adecuadas de conservación, exhibición y acceso público, con un sistema especial de protección y custodia permanente.

Para la asociación, el traslado implica desconocer el significado histórico, simbólico y cultural del sable corvo como patrimonio nacional y sienta un antecedente preocupante al subordinar criterios técnicos y museológicos a decisiones discrecionales del Ejecutivo.

La AsAIH , fundada en la década de 1980, reúne a investigadoras e investigadores de distintas universidades e institutos del país y ha intervenido históricamente en debates vinculados a la defensa del patrimonio histórico, los archivos y los museos nacionales , así como en discusiones sobre políticas públicas de memoria y conservación cultural.

En su pronunciamiento, la entidad alertó que este tipo de medidas debilita la protección institucional de bienes históricos y reiteró su pedido para que se reconsidere el traslado del sable corvo, una de las reliquias más emblemáticas de la historia argentina.

El traslado del sable corvo

Cabe recordar que esta semana trascendió que el próximo 7 de febrero, el sable corvo del general José de San Martín será retirado del Museo Histórico Nacional (MHN) y trasladado oficialmente al Regimiento de Granaderos a Caballo, por decisión del Poder Ejecutivo.

El traspaso se formalizará en un acto oficial a realizarse a las 19 en el Campo de la Gloria, en la ciudad santafesina de San Lorenzo, lugar emblemático de la historia nacional. Allí se desarrollará una ceremonia protocolar seguida por un desfile cívico-militar. El decreto será firmado por el presidente Javier Milei, quien avala la medida bajo el argumento de una mejor preservación y custodia del bien histórico.

La decisión generó inquietud entre historiadores, especialistas en patrimonio y trabajadores del MHN, donde el sable se exhibía como una de las piezas más valiosas desde fines del siglo XIX. La reliquia había sido donada al Estado en 1896 por Manuela Rosas, hija del exgobernador bonaerense, con el objetivo de garantizar su conservación pública.

Desde el Gobierno sostienen que la donación no establecía un sitio específico, sino una finalidad: que el Estado asegure su resguardo. En ese sentido, remarcan que el Regimiento de Granaderos, creado por el propio San Martín, ya custodió el sable durante décadas y cuenta con condiciones históricas e institucionales adecuadas, además de funcionar en un edificio declarado Monumento Histórico Nacional.

También se señaló que la medida restituye un criterio previo a 2015, cuando la reliquia regresó al museo por decreto durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Para el actual Ejecutivo, el sable “vuelve a su ámbito natural”, estrechamente ligado a su valor simbólico y a su creador.