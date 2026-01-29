Mendoza bajo alerta por tormentas severas, granizo y ráfagas de hasta 90 Km/h: qué zonas se verán afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por tormentas que afectarán el territorio provincial durante la tarde y la noche del viernes.

Desde este viernes se esperan varios días con lluvias y tormentas en la provincia.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una serie de advertencias para este viernes 30 de enero por tormentas de variada intensidad en todo el territorio de Mendoza, que tendrían lugar durante la tarde y la noche y continuarían el sábado.

Según el SMN, hay alerta amarilla por tormentas en el Gran Mendoza, el Valle de Uco y la zona Este. “El área será afectada por tormentas fuertes, y de forma aislada, severas. Las mismas podrán estar acompañadas por caída de granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h”, indicaron.

Además, agregaron que “se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual”.

alerta tormentas viernes El SMN emitió distintos tipos de alerta para este viernes en Mendoza. En tanto que en el sur mendocino el alerta es naranja y “se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados en forma localizada”.

Así estará el tiempo este viernes en Mendoza Viento: desde las 11:00 hasta las 20:00, circulación leve del norte abarcando toda la provincia.

desde las 11:00 hasta las 20:00, circulación leve del norte abarcando toda la provincia. Nubosidad: amanece seminublado en la franja Este provincial; posteriormente el cielo tenderá a despejarse. A partir de las 13:00, se desarrolla convección en la franja Oeste provincial (Gran Mendoza, Valle de Uco y Malargüe). Hacia la tarde-noche, tormentas que se intensifican y abarcan todo Malargüe, Valle de Uco, Sur provincial y Sur del Gran Mendoza. No se descarta la caída de granizo en Malargüe y en el Valle de Uco.

amanece seminublado en la franja Este provincial; posteriormente el cielo tenderá a despejarse. A partir de las 13:00, se desarrolla convección en la franja Oeste provincial (Gran Mendoza, Valle de Uco y Malargüe). Hacia la tarde-noche, tormentas que se intensifican y abarcan todo Malargüe, Valle de Uco, Sur provincial y Sur del Gran Mendoza. No se descarta la caída de granizo en Malargüe y en el Valle de Uco. Alta Montaña: mal tiempo desde las 12:00 en toda la cordillera, con precipitaciones moderadas, asociadas a la inestabilidad en el llano. Pronóstico para los próximos días El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa una jornada calurosa con nubosidad variable, además de tormentas de intensidad moderada a severa y probabilidad de granizo. La mínima esperada es de 24ºC y la máxima de 36ºC.