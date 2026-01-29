Tormentas fuertes y calor extremo: rigen alertas amarilla y naranja en el NOA y Cuyo

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) mantiene alertas por tormentas de distinto nivel en amplias zonas de la Argentina, en un contexto de atmósfera muy húmeda e inestable que se sostiene desde hace semanas, especialmente sobre el NOA y Cuyo.

El escenario se combina, además, con focos de déficit hídrico e incendios en la zona sur del país.

En ese contexto, el organismo nacional señaló que la alerta amarilla rige para las provincias de Jujuy, Tucumán, Misiones, y sectores de Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, Neuquén, Río Negro, La Pampa y San Luis.

Según se informó, estas áreas se verán afectadas por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con abundante caída de agua en cortos períodos, fuerte actividad eléctrica, granizo ocasional y ráfagas que pueden superar los 60 a 90 km/h , según la región. Los acumulados previstos oscilan entre 10 y 50 mm , con posibilidad de superarse en forma puntual.

En tanto, bajo alerta naranja se encuentran sectores de Cuyo y el centro-oeste del país. En dichos sectores se esperan tormentas aisladas pero intensas , con lluvias abundantes, granizo frecuente, actividad eléctrica intensa y ráfagas de hasta 70 km/h , con acumulados estimados entre 20 y 70 mm , que podrían superarse de manera puntual.

mapa de alertas para el viernes del smn

Calor extremo e incendios

Mientras las tormentas golpean al norte y oeste, el este de Neuquén, oeste de La Pampa y el norte de Río Negro continúan bajo alerta roja por temperaturas extremas, con máximas que pueden alcanzar entre 37 y 42 °C, aumentando el riesgo de golpes de calor en toda la población.

La situación es especialmente crítica en el noroeste de Chubut, donde los incendios forestales activos desde hace más de 50 días se ven favorecidos por altas temperaturas, falta de lluvias y vientos racheados.

En cuanto al pronóstico extendido, el SMN señala que para el último día de enero se espera que continúen las tormentas aisladas en Cuyo y el NOA, con lluvias marginales en el norte patagónico.

Recién hacia el inicio de la próxima semana podrían llegar alivios térmicos y algunas lluvias a las zonas más afectadas por incendios.