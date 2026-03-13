Tormentas y granizo: alerta meteorológica del SMN para el centro y sur del país

El SMN advierte por tormentas con lluvias intensas, ráfagas y granizo en varias provincias. El avance de frentes fríos aumentará la inestabilidad.

El SMN emitió un mapa de alertas que abarca a buena parte del territorio argentino y advierte por tormentas fuertes.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un mapa de alertas que abarca a buena parte del territorio argentino y advierte por tormentas de nivel amarillo que podrían registrarse entre este fin de semana y el comienzo de la próxima semana en el centro y norte del país.

De acuerdo con el organismo, las tormentas previstas pueden presentarse con variada intensidad, aunque algunas podrían alcanzar características localmente fuertes. Entre los fenómenos asociados se mencionan lluvias abundantes en cortos períodos de tiempo, actividad eléctrica frecuente, ráfagas de viento que podrían superar los 70 kilómetros por hora y ocasional caída de granizo. En cuanto a los acumulados de precipitación, se estiman valores entre 25 y 60 milímetros, con posibilidad de que se superen de manera puntual en determinadas localidades.

El mapa difundido por el SMN muestra que la alerta amarilla se extiende por Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, Córdoba, Mendoza, San Luis, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, mientras que en el resto del país predominan condiciones de inestabilidad sin alertas de mayor intensidad.

mapa_alertas (13) Tormentas durante el fin de semana Especialistas explicaron que el escenario meteorológico comenzará a cambiar en los próximos días debido al avance de sistemas frontales desde el sur del continente, y se espera la llegada de un primer frente frío, que provocará lluvias y tormentas de distribución irregular, con acumulados muy variables entre localidades cercanas.

El panorama más significativo podría registrarse entre lunes y martes, cuando un segundo frente frío avance con mayor libertad sobre la región pampeana. En ese contexto, los pronósticos señalan que podrían desarrollarse tormentas de moderada a fuerte intensidad, con eventos localmente muy intensos e incluso severos en sectores puntuales.