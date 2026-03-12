Fin de semana con calor en Buenos Aires y de tormentas en el centro del país

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) mantiene alertas por tormentas en varias provincias del centro del país, mientras se anticipa un fin de semana con temperaturas elevadas en Buenos Aires y el regreso de lluvias más generalizadas hacia la próxima semana.

De acuerdo al pronóstico del organismo, las alertas de nivel amarillo por tormentas alcanzan a sectores de San Luis, La Pampa, el sur de Mendoza y el norte de Río Negro. En estas zonas se esperan precipitaciones intensas en cortos períodos, ráfagas de viento, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.

Las condiciones inestables se vinculan con el avance de aire cálido y húmedo sobre el centro del país, un escenario que en los próximos días podría generar episodios de tormentas de variada intensidad.

Mientras tanto, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) el panorama será diferente durante el fin de semana. Según el meteorólogo Christian Garavaglia, el debilitamiento del bloqueo atmosférico que dominó los últimos días permitirá que el calor y la humedad vuelvan a ganar protagonismo.

Para viernes y sábado se esperan jornadas con cielo parcialmente nublado y temperaturas máximas cercanas a 27 °C y 28 °C, con baja probabilidad de precipitaciones.

El domingo el ambiente volverá a sentirse plenamente veraniego: los valores térmicos podrían alcanzar entre 31 °C y 32 °C, impulsados por vientos del noreste que aportarán aire cálido y húmedo.

Las miradas de los pronósticos están puestas en el martes 17, jornada en la que podría producirse el ingreso de un frente frío más definido sobre el centro-este de Argentina.

De acuerdo con las simulaciones meteorológicas, este sistema favorecería lluvias y tormentas de variada intensidad en la provincia de Buenos Aires, con estimaciones preliminares de 15 a 30 milímetros de precipitación acumulada.