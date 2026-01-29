Incendios en la Patagonia: así se ven desde el aire los focos en la montaña

Unos 500 brigadistas combaten los incendios en la Patagonia. En los últimos días trabajaron en focos que se reactivaron en el Parque Nacional Los Alerces.

Esta semana se reactivaron tres focos de incendio en el Parque Nacional Los Alerces.

Continúan los incendios en Chubut En los incendios en Chubut trabajan 500 brigadistas. Los incendios en la Patagonia Al menos tres focos se reactivaron esta semana en el Parque Nacional Los Alerces en Chubut y el fuego no cesa a más de un mes y medio de lucha en la zona, que ya afectó más de 35.000 hectáreas de bosques nativos, matorrales y plantaciones y, en esta ocasión las autoridades detallaron que es producto de los fuertes vientos y altas temperaturas.

Mientras la labor de más de 500 brigadistas, bomberos y equipos de apoyo continúa -el fuego no da tregua y- en las últimas horas, se confirmó que tres focos se reactivaron en Puerto Café, en el Parque Nacional Los Alerces, luego de que la Administración de Parques Nacionales (APN) lo haya intervenido por primera vez con el objetivo de regularizar el funcionamiento operativo, institucional y administrativo tras la emergencia ígnea.

Esta mañana la administración del Parque Nacional Los Alerces informó que trabajan en conjunto con la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y la Provincia del Chubut en diversos frentes para detener el avance de las llamas.

La jornada de hoy fue complicada por la visibilidad reducida por inversión térmica y humo, seguida de un muy marcado ascenso térmico, con temperaturas máximas cercanas a 30°C y humedad mínima del 25%.