Atención: además de tormentas, habrá cortes de luz en cinco departamentos de Mendoza
Según el cronograma de Edemsa, habrá cortes de luz en distintas zonas de la provincia a lo largo de la jornada.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este viernes 30 de enero. Esto se debe a que la empresa de electricidad realiza tareas de mantenimiento de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, el servicio eléctrico se verá afectado en cinco departamentos de la provincia a lo largo de la jornada: Guaymallén, Luján de Cuyo, Tupungato, San Rafael y Malargüe.
Te Podría Interesar
Cortes de luz programados para este viernes 30/01
Guaymallén
- En la intersección de calle Tirasso con Santo Tomás de Aquino y zonas aledañas. De 11.00 a 14.00 h.
- En calle Mariani, hacia el este de Buenos Vecinos, y adyacencias; Corralitos. De 9.00 a 13.00 h.
- Entre calles Antonelli, Godoy Cruz, Valle de Huentata y Los Guindos; Capilla del Rosario. De 8.45 a 11.45 h.
Luján
- Entre calles Larrea, Viamonte, Los Aromos y Benito de San Martín; Chacras de Coria. De 9.00 a 13.00 h.
- Entre calles Gascón, Congreso de Tucumán, Proyectada J237 y Lateral Oeste del Acceso Sur. De 9.30 a 13.30 h.
Tupungato
- En calle La Gloria, hacia el norte de Filipini; La Arboleda. De 14.30 a 18.30 h.
- En la Ruta Provincial N°89, hacia el sur de escuela Palma; La Carrera. De 9.30 a 13.00 h.
San Rafael
- En calle Los Nogales, entre Tiburcio Benegas y Gomensoro; Cuadro Benegas. De 8.00 a 12.00 h.
- En calle Mora, entre Arroyo y Ejército de Los Andes, y áreas adycentes. En fábrica Arcor y en barrio Los Ángeles del Atuel; Rama Caída. De 15.30 a 19.30 h.
- En calle Juan XXIII, hacia el este de Balloffet, y zonas aledañas. De 9.00 a 13.00 h.
Malargüe
- En calle Paso El Planchón, hacia el oeste de Ruta Nacional N°40. De 8.30 a 12.30 h.