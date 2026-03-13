Cortes de luz en pleno centro de Mendoza este fin de semana: qué otras zonas se verán afectadas
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de la provincia en las que habrá cortes de luz a lo largo del fin de semana.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este sábado 14 y domingo 15 de marzo. Esto debido a las tareas de mantenimiento que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, son cuatro los departamentos de la provincia que verán afectado el servicio eléctrico a lo largo del fin de semana: Tunuyán el sábado y Ciudad, Luján de Cuyo y Tupungato el domingo.
Cortes de luz programados para el sábado 14/3
Tunuyán
- En calle La Luz, entre Paso de Los Andes y Los Volcanes. En calle Paso de Los Andes, entre Bertona y La Luz; Villa Seca. De 9.30 a 13.30 h.
Cortes de luz programados para el domingo 14/3
Ciudad
- En calle 9 de Julio, entre Espejo y Gutiérrez. De 8.00 a 12.00 h.
- En la intersección de calle Don Bosco con San Juan y zonas aledañas. De 9.00 a 13.00 h.
- En la intersección de calle José Vicente Zapata con San Juan y adyacencias. De 8.30 a 12.30 h.
Luján
- En calle Besares, hacia el oeste de San Martín; Chacras de Coria. De 8.30 a 12.30 h.
- En calle Cubillos, entre Besares y Matheu, y áreas adyacentes; Chacras de Coria. De 8.30 a 12.30 h.
Tupungato
- En calle La Gloria, hacia el norte del barrio San José. En el barrio San José y en calles Filipini y La Carrera (o Ancón); Villa Bastías. De 9.00 a 11.00 h.