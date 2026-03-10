Cortes de luz en Guaymallén, Luján de Cuyo, Maipú y otros cinco departamentos este miércoles
Según el cronograma de Edemsa, habrá cortes de luz en distintas zonas de Mendoza a lo largo de la jornada.
Edemsa anunció cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este miércoles 11 de marzo, debido a las tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, son ocho los departamentos de la provincia que verán afectado el servicio eléctrico a lo largo de la jornada: Guaynallén, Luján de Cuyo, Maipú, Lavalle, Tunuyán, San Carlos, San Rafael y Malargüe.
Cortes de luz programados para este miércoles 11/3
Guaymallén
- Entre calles Proyectadas G138, G51, Azcuénaga, Calle N°2 y Juan Orfila. Entre calles Elpidio González, Las Magnolias, Prats, Azcuénaga y zonas aledañas; San Francisco del Monte. De 8.30 a 10.30 h.
Luján
- En la Lateral Este del Acceso Sur, entre calles Bulnes y Villanueva. En calle Bulnes, hacia el este de Acceso Sur y áreas adyacentes; Mayor Drummond. De 9.15 a 13.15 h.
Maipú
- En calle San José y zonas aledañas; Rodeo del Medio. De 8.45 a 12.45 h.
- En la intersección de calle Mischeni con 2 de Abril y adyacencias; Fray Luis Beltrán. De 9.00 a 13.00 h.
Lavalle
- En calle Dorrego, entre Juan Manuel de la Reta y Palomares. En calles Palomares, Los Duraznos, Proyectada V271 y adyacencias; La Pega. De 9.00 a 13.00 h.
Tunuyán
- En calle Benigno Aguirre, En Bodega Foster y zonas aledañas; Los Árboles. De 8.45 a 12.45 h.
- En calle Benigno Aguirre, entre Apart Estancia Los Árboles y Escuela Francisco Morales; Los Árboles. De 14.30 a 18.30 h.
San Carlos
- En calle Derinovsky, entre Finca Papes y Ruta Nacional N°40. En calle La Virgen, entre Finca Papes y Navarro; El Cepillo. De 9.00 a 13.00 h.
San Rafael
- En calle Juan XXIII, entre Pedro Vargas y Balloffet. De 8.30 a 12.30 h.
- Entre calles Fray Inalicán, Blas Parera, Cayetano Silva y Lisandro de la Torre. De 9.30 a 13.30 h.
- En la Ruta Provincial N°190 Ganadera, hacia el oeste de Ruta Nacional N°143. En Paso del Loro; Punta de Agua. De 9.00 a 13.00 h.
Malargüe
- En calle Esquivel Aldao, entre Batallón Nueva Generación y Villegas. De 8.00 a 12.00 h.