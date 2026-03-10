Presenta:

Cortes de luz en Guaymallén, Luján de Cuyo, Maipú y otros cinco departamentos este miércoles

Según el cronograma de Edemsa, habrá cortes de luz en distintas zonas de Mendoza a lo largo de la jornada.

Edemsa realiza tareas de mantenimiento a diario.

Foto: Reuters

Edemsa anunció cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este miércoles 11 de marzo, debido a las tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.

Según el mismo, son ocho los departamentos de la provincia que verán afectado el servicio eléctrico a lo largo de la jornada: Guaynallén, Luján de Cuyo, Maipú, Lavalle, Tunuyán, San Carlos, San Rafael y Malargüe.

Cortes de luz programados para este miércoles 11/3

Guaymallén

  • Entre calles Proyectadas G138, G51, Azcuénaga, Calle N°2 y Juan Orfila. Entre calles Elpidio González, Las Magnolias, Prats, Azcuénaga y zonas aledañas; San Francisco del Monte. De 8.30 a 10.30 h.

Luján

  • En la Lateral Este del Acceso Sur, entre calles Bulnes y Villanueva. En calle Bulnes, hacia el este de Acceso Sur y áreas adyacentes; Mayor Drummond. De 9.15 a 13.15 h.

Maipú

  • En calle San José y zonas aledañas; Rodeo del Medio. De 8.45 a 12.45 h.
  • En la intersección de calle Mischeni con 2 de Abril y adyacencias; Fray Luis Beltrán. De 9.00 a 13.00 h.

Lavalle

  • En calle Dorrego, entre Juan Manuel de la Reta y Palomares. En calles Palomares, Los Duraznos, Proyectada V271 y adyacencias; La Pega. De 9.00 a 13.00 h.

Tunuyán

  • En calle Benigno Aguirre, En Bodega Foster y zonas aledañas; Los Árboles. De 8.45 a 12.45 h.
  • En calle Benigno Aguirre, entre Apart Estancia Los Árboles y Escuela Francisco Morales; Los Árboles. De 14.30 a 18.30 h.

San Carlos

  • En calle Derinovsky, entre Finca Papes y Ruta Nacional N°40. En calle La Virgen, entre Finca Papes y Navarro; El Cepillo. De 9.00 a 13.00 h.

San Rafael

  • En calle Juan XXIII, entre Pedro Vargas y Balloffet. De 8.30 a 12.30 h.
  • Entre calles Fray Inalicán, Blas Parera, Cayetano Silva y Lisandro de la Torre. De 9.30 a 13.30 h.
  • En la Ruta Provincial N°190 Ganadera, hacia el oeste de Ruta Nacional N°143. En Paso del Loro; Punta de Agua. De 9.00 a 13.00 h.

Malargüe

  • En calle Esquivel Aldao, entre Batallón Nueva Generación y Villegas. De 8.00 a 12.00 h.

