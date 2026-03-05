Atención: estas son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este viernes
Según el cronograma de Edemsa, el servicio eléctrico se verá afectado en siete departamentos de Mendoza a lo largo de la jornada.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este viernes 6 de marzo. Esto debido a tareas de mantenimiento que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, son siete los departamentos de la provincia que verán afectado el servicio eléctrico a lo largo de la jornada: Guaymallén, Luján de Cuyo, Lavalle, Tunuyán, San Carlos, San Rafael y Malargüe.
Cortes de luz programados para este viernes 6/3
Guaymallén
- Entre calles Estanislao del Campo, Francisco de la Reta y 12 de Octubre. De 9.00 a 12.00 h.
- En calle Prolongación de Ferrari, entre Buenos Vecinos y Miralles. En calle Exequiel Tabanera, entre Ferrari y Roque Sáenz Peña, y zonas aledañas; Corralitos. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Ezequiel Tabanera, entre Ferrari y Mariani, y adyacencias; Corralitos. De 9.00 a 13.00 h.
Luján
- En calle Almirante Brown, entre Chaco y Viamonte. En calle Medrano, entre Almirante Brown y Pueyrredón. En calle Longone, hacia el este de Medrano, y zonas aledañas; Chacras de Coria. De 8.30 a 12.30 h.
- En calle San Martín, entre Tannat y Bulnes, y adyacencias; Carrodilla. De 9.00 a 13.00 h.
Lavalle
- En calle El Carmen, entre San Juan y Arenales. En calle Arenales, entre El Carmen y Los Pastelitos. En calle Los Pastelitos, entre Arenales y Los Solanillas, y áreas adyacentes; La Palmera. De 9.30 a 13.30 h.
Cortes programados en el Valle de Uco
Tunuyán
- En calle Reina, hacia el norte de Ruta Provincial N°92 Las Rosas. De 9.00 a 13.00 h.
San Carlos
- En la Ruta Nacional N°40, entre calles Navarro y Libertad. En calles El Retiro, Avellaneda y Los Luceros. De 14.30 a 18.30 h.
- Entre calles Corvalán, El Cementerio, Casas Viejas y Administración. De 9.30 a 13.30 h.
Cortes programados en el sur de Mendoza
San Rafael
- Entre calles Provincia de Mendoza, Emilio Civit, Coronel Campos y Pichincha. De 7.30 a 11.30 h.
- En Ruta Nacional N°144, hacia el sur de calle Las Blancas. En Algodón Wine Estate S.R.L.; Cuadro Benegas. De 15.00 a 19.00 h.
- Entre calles Puerto Argentino, Vélez Sarsfield, Francisco Cuartara y Emilio Civit. De 9.00 a 12.00 h.
Malargüe
- En calle Colonia El Pehuenche, entre Los Teros y Godoy Cruz. De 8.00 a 12.00 h.