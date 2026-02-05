Rechazaron el amparo por el sable corvo de San Martín y el Gobierno avanza con el traslado

La Justicia rechazó este jueves el pedido para frenar el traslado del sable corvo del general José de San Martín desde el Museo Histórico Nacional al Regimiento de Granaderos a Caballo . La decisión habilita que el objeto histórico vuelva al ámbito militar, tal como dispuso el Gobierno mediante el decreto 81/2026 , firmado por el presidente Javier Milei .

El fallo fue dictado por e l Juzgado Contencioso Administrativo Federal 12 , a cargo de la jueza Macarena Marra Giménez . Aunque rechazó la medida urgente solicitada por los descendientes de Juan Manuel de Rosas , dejó en claro que la causa no está cerrada y que continuará una investigación judicial de fondo.

El traslado está previsto para los próximos días y se enmarca en los actos oficiales por el aniversario del Combate de San Lorenzo el pasado 3 de febrero. La medida generó controversia política y cultural, y reabrió un debate histórico sobre el destino de una de las reliquias más emblemáticas del país.

La Justicia rechazó el pedido urgente de los herederos de Rosas y permitió el traslado del sable, aunque la causa seguirá su curso.

La causa fue iniciada por integrantes de la familia Terrero, quienes se presentan como herederos del donante del sable . Sostienen que la donación realizada a fines del siglo XIX estaba condicionada a que la pieza permaneciera en el Museo Histórico Nacional y que su traslado vulnera el acceso público al patrimonio cultural.

Al analizar el pedido de una medida interina, la jueza consideró que no estaban dadas las condiciones para suspender el traslado. Señaló que, por ahora, no está probado que haya existido una donación con un “cargo” legal que obligara al Estado a mantener el sable exclusivamente en el museo.

En su resolución, también remarcó que el sable no siempre estuvo en el Museo Histórico Nacional. Entre 1967 y 2015, la reliquia estuvo bajo custodia del Regimiento de Granaderos a Caballo, sin que ese cambio de destino fuera cuestionado judicialmente en su momento.

Cómo continúa la causa

Si bien avaló el traslado inmediato, la magistrada aclaró que su decisión no implica un adelanto de opinión sobre el fondo del conflicto. Por eso, ordenó una serie de informes antes de resolver sobre la medida cautelar principal.

Entre otras medidas, pidió al Poder Ejecutivo que presente en cinco días un informe formal sobre el traslado. También solicitó detalles al Regimiento de Granaderos, a la Comisión Nacional de Museos y a especialistas en conservación para conocer cómo se garantizará la seguridad, preservación y exhibición pública del sable.

Además, la jueza intimó a los demandantes a que acrediten de manera fehaciente su vínculo hereditario con el donante original. La documentación presentada hasta ahora fue considerada insuficiente, un punto que podría ser determinante en la continuidad del reclamo.