En qué zonas de Mendoza y a qué hora habrá cortes de luz este viernes
Según el cronograma de Edemsa, habrá cortes de luz en ocho departamentos de Mendoza a lo largo de la jornada.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este viernes 6 de febrero. Esto debido a las tareas de mantenimiento que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, el servicio eléctrico se verá afectado en ocho departamentos de la provincia a lo largo de la jornada: Guaymallén, Las Heras, Lavalle, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, San Carlos y San Rafael.
Te Podría Interesar
Cortes de luz programados para este viernes 6/2
Guaymallén
- Entre calles Del Valle, Rafael Obligado, Manuel A. Sáenz y Mitre; Belgrano. De 11.00 a 13.00 h.
- En la intersección de calles Ferrari y Vicente López y Planes y zonas aledañas; Pedro Molina. e 8.45 a 11.00 h.
- En la intersección de calles Lamadrid y Las Cañas y áreas adyacentes; Las Cañas. De 8.50 a 11.30 h.
Las Heras
- En la Ruta N°52, hacia el norte de calle General Las Heras. En la Ruta Provincial N°39 de Uspallata. De 9.30 a 13.00 h.
Lavalle
- En calle Eugenio Montenegro, entre Las Violetas y Félix Araujo y zonas aledañas; Las Violetas. De 9.15 a 13.15 h.
Luján
- En calle Santa María de oro, entre Belgrano y Azcuénaga. De 9.15 a 13.15 h.
- Entre calles Santa María de Oro, Azcuénaga, Sarmiento y Bustamante. De 9.00 a 13.00 h.
Maipú
- En el Lateral sur de calle Emilio Civit, entre el Barrio Gargantini y Viejo Tonel y zonas aledañas. De 8.30 a 12.30 h.
- En calle Emilio Civit, entre Vieytes y Los Girasoles; De 8.00 a 12.00 h.
Tupungato
- En calle Palumbo, hacia el este de calle Proyectada 329 de Tupungato.. De 9.00 a 13.00 h.
- En la intersección de Ruta Provincial N°89 y Corredor Productivo y áreas adyacentes; Cordón El Plata. De 15.30 a 18.30 h.
San Carlos
- En Calle N°16, hacia el norte de barrio Quiroga, afecta al barrio Juventud Sancarlina. De 9.25 a 13.25 h.
- En Ruta Nacional N°40, entre calles Bouget y callejón La Cienega. De 9.15 a 13.15 h.
San Rafael
- Entre calles Sarmiento, Cornu, Fray Inalicán y Pedro Vargas. De 8.00 a 12.00 h.
- En calle Cubillos, entre Quiroga y La Lonja y zonas aledañas; Rama Caída. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle San Francisco, hacia el norte de Ruta Nacional N°146; Cuadro Bombal. De 8.30 a 12.30 h.