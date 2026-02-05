Presenta:

En qué zonas de Mendoza y a qué hora habrá cortes de luz este viernes

Según el cronograma de Edemsa, habrá cortes de luz en ocho departamentos de Mendoza a lo largo de la jornada.

Edemsa continúa con su cronograma de mantenimiento preventivo. 

Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este viernes 6 de febrero. Esto debido a las tareas de mantenimiento que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.

Según el mismo, el servicio eléctrico se verá afectado en ocho departamentos de la provincia a lo largo de la jornada: Guaymallén, Las Heras, Lavalle, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, San Carlos y San Rafael.

Cortes de luz programados para este viernes 6/2

Guaymallén

  • Entre calles Del Valle, Rafael Obligado, Manuel A. Sáenz y Mitre; Belgrano. De 11.00 a 13.00 h.
  • En la intersección de calles Ferrari y Vicente López y Planes y zonas aledañas; Pedro Molina. e 8.45 a 11.00 h.
  • En la intersección de calles Lamadrid y Las Cañas y áreas adyacentes; Las Cañas. De 8.50 a 11.30 h.

Las Heras

  • En la Ruta N°52, hacia el norte de calle General Las Heras. En la Ruta Provincial N°39 de Uspallata. De 9.30 a 13.00 h.

Lavalle

  • En calle Eugenio Montenegro, entre Las Violetas y Félix Araujo y zonas aledañas; Las Violetas. De 9.15 a 13.15 h.

Luján

  • En calle Santa María de oro, entre Belgrano y Azcuénaga. De 9.15 a 13.15 h.
  • Entre calles Santa María de Oro, Azcuénaga, Sarmiento y Bustamante. De 9.00 a 13.00 h.

Maipú

  • En el Lateral sur de calle Emilio Civit, entre el Barrio Gargantini y Viejo Tonel y zonas aledañas. De 8.30 a 12.30 h.
  • En calle Emilio Civit, entre Vieytes y Los Girasoles; De 8.00 a 12.00 h.

Tupungato

  • En calle Palumbo, hacia el este de calle Proyectada 329 de Tupungato.. De 9.00 a 13.00 h.
  • En la intersección de Ruta Provincial N°89 y Corredor Productivo y áreas adyacentes; Cordón El Plata. De 15.30 a 18.30 h.

San Carlos

  • En Calle N°16, hacia el norte de barrio Quiroga, afecta al barrio Juventud Sancarlina. De 9.25 a 13.25 h.
  • En Ruta Nacional N°40, entre calles Bouget y callejón La Cienega. De 9.15 a 13.15 h.

San Rafael

  • Entre calles Sarmiento, Cornu, Fray Inalicán y Pedro Vargas. De 8.00 a 12.00 h.
  • En calle Cubillos, entre Quiroga y La Lonja y zonas aledañas; Rama Caída. De 9.00 a 13.00 h.
  • En calle San Francisco, hacia el norte de Ruta Nacional N°146; Cuadro Bombal. De 8.30 a 12.30 h.

