La Anses activa a finales de febrero un jugoso bono: quiénes son aptos para cobrarlo
A fines de febrero, la Anses pagará la Prestación por Desempleo con montos que pueden superar los $300.000. Estos son los requisitos y a quiénes les corresponde el beneficio.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) anunció en febrero que miles de argentinos van a poder cobrar un bono, siempre y cuando cumplan con los requisitos. En febrero la Anses pagará más de $300.000.
Se trata de la Prestación por Desempleo, un beneficio destinado a trabajadores en relación de dependencia que fueron despedidos sin justa causa, cuyo contrato finalizó o que perdieron su empleo por motivos ajenos a su voluntad. La idea es acompañar con un ingreso mensual mientras la persona busca volver a insertarse en el mercado laboral.
Cuánto se cobra en febrero y cómo se calcula
El monto de esta prestación está atado al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), que en febrero de 2026 llegó a $346.800, luego de los aumentos definidos por el Gobierno nacional mediante la Resolución 9/2025. Según la Anses los montos que se pueden pagar por la Prestación por Desempleo son dos:
Piso: no puede ser menor al 50% del SMVM, es decir $173.400.
Techo: no puede superar el 100% del SMVM, equivalente a $346.800.
El valor que cobra cada beneficiario no es igual para todos. Se calcula a partir del 75% de la mejor remuneración mensual percibida en los seis meses anteriores al despido. Luego, ese resultado se compara con los topes: si queda por debajo del mínimo, se ajusta al piso; si supera el máximo, se paga el tope.
Por eso, en los casos de trabajadores que tenían sueldos más altos, la prestación puede acercarse al máximo y ubicarse en torno a los $345.000, cifra que generó interés entre quienes atraviesan una situación de desempleo.
A quiénes alcanza esta ayuda de Anses
Para acceder a la Prestación por Desempleo es necesario cumplir condiciones ligadas al historial laboral antes de la desvinculación. ANSES diferencia entre dos grupos:
-
Trabajadores permanentes: deben acreditar al menos seis meses de aportes en los últimos tres años previos al despido o a la finalización del vínculo laboral.
Trabajadores eventuales o de temporada: deben haber trabajado menos de 12 meses en los últimos tres años, pero al menos 90 días durante el último año antes de la finalización del empleo.
En todos los casos, hay un punto clave: el trámite debe iniciarse dentro de los 90 días posteriores al despido. Si se supera ese plazo, se pierde el derecho a cobrar la prestación.