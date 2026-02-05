La Anses activa a finales de febrero un jugoso bono: quiénes son aptos para cobrarlo

A fines de febrero, la Anses pagará la Prestación por Desempleo con montos que pueden superar los $300.000. Estos son los requisitos y a quiénes les corresponde el beneficio.

La Prestación por Desempleo de Anses puede superar los $300.000 en febrero, según el salario previo y los topes del SMVM.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) anunció en febrero que miles de argentinos van a poder cobrar un bono, siempre y cuando cumplan con los requisitos. En febrero la Anses pagará más de $300.000.

Se trata de la Prestación por Desempleo, un beneficio destinado a trabajadores en relación de dependencia que fueron despedidos sin justa causa, cuyo contrato finalizó o que perdieron su empleo por motivos ajenos a su voluntad. La idea es acompañar con un ingreso mensual mientras la persona busca volver a insertarse en el mercado laboral.

Cuánto se cobra en febrero y cómo se calcula El monto de esta prestación está atado al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), que en febrero de 2026 llegó a $346.800, luego de los aumentos definidos por el Gobierno nacional mediante la Resolución 9/2025. Según la Anses los montos que se pueden pagar por la Prestación por Desempleo son dos:

Piso: no puede ser menor al 50% del SMVM, es decir $173.400.

Techo: no puede superar el 100% del SMVM, equivalente a $346.800. El valor que cobra cada beneficiario no es igual para todos. Se calcula a partir del 75% de la mejor remuneración mensual percibida en los seis meses anteriores al despido. Luego, ese resultado se compara con los topes: si queda por debajo del mínimo, se ajusta al piso; si supera el máximo, se paga el tope.

Por eso, en los casos de trabajadores que tenían sueldos más altos, la prestación puede acercarse al máximo y ubicarse en torno a los $345.000, cifra que generó interés entre quienes atraviesan una situación de desempleo.