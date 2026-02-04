Anses advirtió: el 31 de marzo es la última oportunidad para presentar un documento clave

Anses recordó que hasta el 31 de marzo de 2026 se puede presentar la Libreta de la AUH 2025, un paso clave para cobrar el 20% del complemento acumulado durante 2024.

Anses mantiene habilitada la presentación de la Libreta AUH por mi Anses, desde la web oficial o la app, hasta el 31 de marzo.

Anses, organismo del Ministerio de Capital Humano, advirtió que sigue vigente la prórroga para presentar la Libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH) 2025. El trámite se podrá hacer hasta el 31 de marzo de 2026 y permite cobrar el 20% del complemento que se acumuló durante 2024. Este documento es esencial para madres que cobren la Asignación Universal por Hijo u otras ayudas.

La Libreta sirve para acreditar que los niños y adolescentes cumplieron con los controles de salud, el esquema de vacunación y la asistencia escolar. La presentación se realiza principalmente a través de mi Anses, desde el sitio oficial o la app.

Anses aclaró que el único formulario válido es el que se genera desde la web oficial, y debe cargarse una vez que esté completo y firmado por las autoridades escolares y sanitarias.