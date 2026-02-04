Anses advirtió: el 31 de marzo es la última oportunidad para presentar un documento clave
Anses recordó que hasta el 31 de marzo de 2026 se puede presentar la Libreta de la AUH 2025, un paso clave para cobrar el 20% del complemento acumulado durante 2024.
Anses, organismo del Ministerio de Capital Humano, advirtió que sigue vigente la prórroga para presentar la Libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH) 2025. El trámite se podrá hacer hasta el 31 de marzo de 2026 y permite cobrar el 20% del complemento que se acumuló durante 2024. Este documento es esencial para madres que cobren la Asignación Universal por Hijo u otras ayudas.
La Libreta sirve para acreditar que los niños y adolescentes cumplieron con los controles de salud, el esquema de vacunación y la asistencia escolar. La presentación se realiza principalmente a través de mi Anses, desde el sitio oficial o la app.
Anses aclaró que el único formulario válido es el que se genera desde la web oficial, y debe cargarse una vez que esté completo y firmado por las autoridades escolares y sanitarias.
Cómo presentar la Libreta AUH a Anses
- Ingresar a mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
- Ir a Hijos > Libreta AUH y revisar los datos de los hijos o personas a cargo por los que se cobra la asignación.
- Si falta algún apartado (educación, salud o vacunación), elegir Generar Libreta para descargarla o enviarla por mail.
- Imprimir el formulario (en una sola hoja y con buena calidad) y llevarlo a la escuela o al centro de salud para que lo completen y firmen.
- Sacar una foto del formulario completo: sobre una superficie plana, bien iluminada y con las cuatro esquinas marcadas en negro. El archivo debe ser JPG y pesar menos de 3 MB.
- Volver a mi ANSES y entrar a Hijos > Libreta AUH > Subir Libreta AUH. Seguir los pasos para finalizar la carga.
- El trámite queda confirmado cuando el titular recibe un correo electrónico que confirma que la presentación se hizo correctamente.
Anses indicó que, si no es posible presentar la Libreta online, el trámite también puede hacerse sin turno en una oficina de Anses o en un operativo de atención del organismo.