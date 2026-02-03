Cómo tramitar la Ayuda Escolar Anual de Anses y cobrar el beneficio en 2026

Febrero marca la cuenta regresiva para el inicio de clases y, con eso, vuelve a ganar protagonismo la Ayuda Escolar Anual de Anses : un apoyo económico que se paga una vez por año a quienes cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la Asignación Familiar por Hijo (SUAF), siempre que tengan hijos en edad escolar.

El beneficio alcanza a niñas, niños y adolescentes desde los 45 días y hasta los 17 años inclusive, y no tiene límite de edad en casos de discapacidad. El pago se acredita a uno de los progenitores en la misma cuenta donde se cobran las asignaciones.

Para el ciclo lectivo 2026, distintas publicaciones informaron un valor de referencia cercano a $85.000 por hijo. De todos modos, el monto final puede estar sujeto a actualizaciones y comunicados oficiales. Anses, por su parte, confirmó que el pago de la Ayuda Escolar Anual comienza en marzo de 2026.

La Ayuda Escolar puede ser solicitada por las familias que reciben una asignación (AUH o SUAF) y tienen hijas o hijos a cargo desde los 45 días y hasta el mes en que cumplen 18 años, siempre que asistan a una institución educativa reconocida oficialmente (nivel inicial, primario o secundario/polimodal).

En el caso de hijas o hijos con discapacidad, no hay límite de edad. En ese grupo se incluye a quienes asisten a educación especial y también a quienes concurren a talleres protegidos, centros de rehabilitación o cuentan con apoyo de maestros particulares matriculados, según las condiciones que valida Anses. Además, el beneficio alcanza a titulares del monotributo social cuando se cumplan los requisitos de asignaciones y escolaridad.

inicio de clases, escuela, alumnos, primaria La Ayuda Escolar Anual se acredita en la misma cuenta donde se cobra AUH o SUAF, tras validar la escolaridad. Shutterstock

¿Cómo solicito la Ayuda Escolar?

El trámite se hace desde mi Anses y el punto central es presentar el Certificado Escolar generado en la plataforma.

Paso a paso:

Ingresar a mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Ir a Hijos > Presentar un Certificado Escolar.

Generar el formulario para cada hijo.

Imprimirlo y llevarlo a la escuela (o al espacio correspondiente) para que lo completen y firmen.

Con el formulario completo, sacar una foto nítida y subirla en mi Anses (Hijos > Presentar un Certificado Escolar).

Para cobrar la Ayuda Escolar todos los años, Anses recuerda que la acreditación de escolaridad debe presentarse antes del 31 de diciembre.

¿Cómo solicito la Ayuda Escolar desde mi celular?

El trámite también puede hacerse desde la app miAnses:

Entrar a mi Anses> Hijos > Presentar un Certificado Escolar.

Elegir Generar Certificado, completar los datos y seleccionar Generar.

Imprimir el certificado y llevarlo al establecimiento educativo, maestro particular o lugar de rehabilitación para que lo completen y firmen.

Sacar una foto clara del formulario completo y firmado.

Volver a mi Anses> Hijos > Presentar un Certificado Escolar > Subir Certificado y cargar la imagen.

Qué documentos son validos para cobrar la Ayuda Escolar Anual de Anses

Para acreditar la escolaridad, Anses solicita el certificado que se genera desde mi Anses. Es decir: se debe generar el formulario en la plataforma, imprimirlo y luego presentarlo firmado por la institución para finalmente subirlo.