Bono de febrero Anses: qué día cobran los jubilados con documento terminado en 2 y 3

Anses ya fijó el cronograma de febrero con suba por movilidad y un refuerzo que se paga junto con el haber, según la terminación del documento.

A continuación te contamos cuándo son los días de pago de Anses para los jubilados en el mes de febrero.

Anses dejó definido el esquema de acreditaciones de febrero y, con eso, se despeja la duda que más se repite en bancos y centros de atención: en qué fecha se deposita el refuerzo para jubilados y pensionados. La pregunta se concentra en quienes tienen documento terminado en 2 y 3.

Esto se da porque el adicional se paga el mismo día que el haber, aunque el calendario cambia según si se cobra la mínima o un monto superior.

Aumento de febrero y cómo queda el haber mínimo Febrero llega con un incremento del 2,85%, calculado a partir de la inflación de diciembre que informó el Indec. Con esa actualización, la jubilación mínima pasa a $359.254,35. Para quienes están en ese nivel, se suma un refuerzo de un bono de $70.000, lo que lleva el ingreso total a $429.254,35. En los casos de haberes por encima de la mínima, el adicional no se paga entero: se ajusta de manera proporcional para que el total a cobrar no supere ese mismo techo.

Para quienes perciben la jubilación mínima, el pago correspondiente al documento terminado en 2 figura el 11 de febrero, mientras que el depósito para final 3 está previsto para el 12 de febrero. En ambos casos se acredita junto el haber mensual ya actualizado y el refuerzo, sin una fecha “extra” separada. En cambio, si la jubilación o pensión supera la mínima, el tramo se traslada hacia fin de mes: los documentos con terminación 2 y 3 aparecen programados para el 24 de febrero.

jubilados jubilación tercera edad pami medicamentos peatón peatones vereda.jpg Rodrigo D'Angelo / MDZ El resto del calendario de febrero, completo El cronograma se divide en dos grupos: primero se abonan las prestaciones del nivel mínimo y luego las superiores. Para haberes mínimos, las fechas quedan ordenadas así: final 0 (9/2), final 1 (10/2), final 2 (11/2), final 3 (12/2), final 4 (13/2), final 5 (18/2), finales 6 y 7 (19/2), finales 8 y 9 (20/2). Para haberes superiores a la mínima: finales 0 y 1 (23/2), finales 2 y 3 (24/2), finales 4 y 5 (25/2), finales 6 y 7 (26/2), finales 8 y 9 (27/2).