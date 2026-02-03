Presenta:

Bono de febrero Anses: qué día cobran los jubilados con documento terminado en 2 y 3

Anses ya fijó el cronograma de febrero con suba por movilidad y un refuerzo que se paga junto con el haber, según la terminación del documento.

MDZ Sociedad

A continuación te contamos cuándo son los días de pago de Anses para los jubilados en el mes de febrero.

Santiago Tagua/MDZ

Anses dejó definido el esquema de acreditaciones de febrero y, con eso, se despeja la duda que más se repite en bancos y centros de atención: en qué fecha se deposita el refuerzo para jubilados y pensionados. La pregunta se concentra en quienes tienen documento terminado en 2 y 3.

Esto se da porque el adicional se paga el mismo día que el haber, aunque el calendario cambia según si se cobra la mínima o un monto superior.

Aumento de febrero y cómo queda el haber mínimo

Febrero llega con un incremento del 2,85%, calculado a partir de la inflación de diciembre que informó el Indec. Con esa actualización, la jubilación mínima pasa a $359.254,35. Para quienes están en ese nivel, se suma un refuerzo de un bono de $70.000, lo que lleva el ingreso total a $429.254,35. En los casos de haberes por encima de la mínima, el adicional no se paga entero: se ajusta de manera proporcional para que el total a cobrar no supere ese mismo techo.

Para quienes perciben la jubilación mínima, el pago correspondiente al documento terminado en 2 figura el 11 de febrero, mientras que el depósito para final 3 está previsto para el 12 de febrero. En ambos casos se acredita junto el haber mensual ya actualizado y el refuerzo, sin una fecha “extra” separada. En cambio, si la jubilación o pensión supera la mínima, el tramo se traslada hacia fin de mes: los documentos con terminación 2 y 3 aparecen programados para el 24 de febrero.

jubilados jubilación tercera edad pami medicamentos peatón peatones vereda.jpg

El resto del calendario de febrero, completo

El cronograma se divide en dos grupos: primero se abonan las prestaciones del nivel mínimo y luego las superiores. Para haberes mínimos, las fechas quedan ordenadas así: final 0 (9/2), final 1 (10/2), final 2 (11/2), final 3 (12/2), final 4 (13/2), final 5 (18/2), finales 6 y 7 (19/2), finales 8 y 9 (20/2). Para haberes superiores a la mínima: finales 0 y 1 (23/2), finales 2 y 3 (24/2), finales 4 y 5 (25/2), finales 6 y 7 (26/2), finales 8 y 9 (27/2).

Con esos datos, la recomendación para evitar confusiones es mirar dos cosas antes de buscar la fecha: el último número del documento y si el haber está en la mínima o por encima. Esa combinación define el día de cobro y también si corresponde el refuerzo completo o uno proporcional. Para verificarlo, se puede consultar el detalle en la web o la app de Anses y luego revisar el movimiento en el banco o entidad pagadora, donde suele aparecer el haber y, cuando corresponde, el adicional dentro de la misma acreditación.

