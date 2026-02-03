Estos son los ocho departamentos de Mendoza en los que habrá cortes de luz este miércoles
Según el cronograma de Edemsa, el servicio eléctrico se verá afectado en varias zonas de Mendoza a lo largo de la jornada.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este miércoles 4 de febrero. Esto debido a las tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera preventiva y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, el servicio eléctrico se verá afectado en ocho departamentos a lo largo de la jornada: Ciudad, Guaymallén, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, San Carlos, San Rafael y Malargüe.
Cortes de luz programados para este miércoles 4/2
Ciudad
- Entre calles Cerro 7 colores, Cerro la Colina, Cerro de Las Mentas y Cerro Bodeguita, en el Barrio Dalvian. De 9.30 a 13.30 h.
Guaymallén
- Entre calles San Miguel, Ferrari, Pacheco y calle 7, en el barrio Grilli Sur y Norte y zonas aledañas; Puente de Hierro. De 9.00 a 15.00 h.
Luján
- En calles Telva Barrera y Guardia Vieja y áreas adyacentes; Vistalba. De 9.15 a 13.15 h.
- En la intersección de Ruta Provincial N°16 y Ruta N°15, en el barrio Central Ugarteche, (Ex loteo Ruiz de Anchoris); Anchoris. De 8.45 a 12.45 h.
Maipú
- En calle Giol, hacia el sur de Carril Barrancas; Barrancas. De 14.30 a 18.30 h.
- En callejón Paraná y calle ProyectadaI173; Pedregal. De 9.00 a 13.00 h.
Tupungato
- En calle Peralta, entre Pizarro y Ruta Provincial N°88. Afecta a KRAM S.A.; La Arboleda. De 14.30 a 18.30 h.
San Carlos
- Entre calles El Indio, San Martin y La Virgen; El Cepillo. De 9.30 a 13.30 h.
- En calle Tregea I, hacia el norte de calle Ejército de Los Andes; La Consulta. De 10.30 a 14.30 h.
San Rafael
- Entre calles Alberdi, Patricias Mendocinas, Coronel Campos y Emilio Civit. De 8.00 a 12.00 h.
- Entre calles Luis Rojo, El Cementerio, Callejón Granizo y Cornu; Salto De Las Rosas. De 8.30 a 12.30 h.
Malargüe
- En Ruta Nacional N°40, hacia norte de Ruta Provincial N°222. De 7.00 a 11.00 h.
- En Ruta Nacional N°40, entre Ruta Provincial N°186 y Bardas Blancas. De 13.00 a 17.00 h.