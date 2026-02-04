Presenta:

Edemsa anunció cortes de luz en ocho departamentos de Mendoza para este jueves

Según el cronograma de Edemsa, habrá cortes de luz en varias zonas de la provincia a lo largo de la jornada.

MDZ Sociedad

Habrá cortes de luz en varios departamentos de la provincia este jueves.

Rodrigo D'Angelo / MDZ

Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este jueves 5 de febrero. Esto debido a tareas de mantenimiento que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.

Según el mismo, son ocho los departamentos que verán afectado el servicio eléctrico a lo largo de la jornada: Guaymallén, Las Heras, Lavalle, Luján de Cuyo, Maipú, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

Cortes de luz programados para este jueves 5/2

Guaymallén

  • Entre calles Estanislao del Campo, Pascual Toso, Matienzo, Benjamín y 12 De Octubre; San José. De 9.00 a 12.00 h.
  • Entre calles Prats, Las Magnolias, Elpidio Gonzales y Miguel de Azcuénaga, en el Loteo Patagonia; San Francisco del Monte. De 8.30 a 10.30 h.
  • Entre calles Severo del Castillo, Mauricio Grenon, Roque Sáenz Peña y 12 de Octubre, en el barrio Los Dos Ángeles y zonas aledañas; Puente de Hierro. De 9.00 a 13.00 h.

Las Heras

  • En el Regimiento de Infantería de Montaña (RIM 16), y zonas aledañas; Uspallata. De 9.30 a 13.00 h.
  • En el Parque industrial Las Heras, hacia el norte de calle Santa Rita. De 9.15 a 12.15 h.
  • En Ruta Nacional N°7, entre Punta de Vacas y Puente del Inca; Los Penitentes. De 12.00 a 12.30 h.

Lavalle

  • En la Ruta Provincial N°33, entre calles Romero y Rodríguez; Gustavo André. De 8.45 a 12.45 h.

Luján

  • En el Loteo Aguaribay y zonas aledañas; Vertientes del Pedemonte; De 8.00 a 12.00 h.

Maipú

  • En la intersección de calle Zanetti y Ruta Provincial N°50 y zonas aledañas; Fray Luis Beltrán. De 11.15 a 14.00 h.
  • En la intersección de calle ProyectadaI193 y Calle N°14 y zonas aledañas; Fray Luis Beltrán. De 9.00 a 11.00 h.
  • Entre calles Mallea, Guisasola y carril Sarmiento y áreas adyacentes; Luzuriaga. De 8.30 a 12.30 h.

Tunuyán

  • En calle Lorente, hacia el oeste de Ruta Provincial N°92 (o Quintana), y zonas aledañas; Colonia Las Rosas. De 9.25 a 13.25 h.
  • Entre calles 25 de Noviembre, Lavalle, San Martín y Fray Luis Beltrán y áreas adyacentes. De 10.30 a 14.30 h.

San Carlos

  • En calle Pellegrini, entre Ruta Nacional N°40 y carril Calise Nacional. De 9.30 a 13.20 h.

San Rafael

  • En Ruta Nacional N°146, entre Ramón Barrera y Lazo; Colonia Elena. De 8.30 a 12.30 h.
  • Entre calles Belisario Roldán, Alemania, Telles Meneses y Alem. De 8.00 a 12.00 h.

