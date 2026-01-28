Presenta:

Sociedad

|

cortes de luz

Cortes de luz en Guaymallén, Las Heras y otros cinco departamentos de Mendoza este jueves

Según el cronograma de Edemsa, habrá cortes de luz en varias zonas de la provincia a lo largo de la jornada.

MDZ Sociedad

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en distintas zonas de la provincia.&nbsp;

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en distintas zonas de la provincia. 

Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este jueves 29 de enero. Esto debido a las tareas de mantenimiento que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.

Según el mismo, el servicio eléctrico se verá afectado en siete departamentos de la provincia a lo largo de la jornada: Guaymallén, Las Heras, Maipú, Malargüe, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

Te Podría Interesar

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Edemsa/status/2016632527796977793&partner=&hide_thread=false

Cortes de luz programados para este jueves 29/01

Guaymallén

  • En calle Buenos Vecinos, entre Lillo y Buenos Aires. En barrios San Alberto, Colonia Segovia, loteo Martín y zonas aledañas; Colonia Segovia. De 9.00 a 13.00 h.
  • Entre calles Pergamino, Paso de los Patos, Reconquista y Rafaela. En barrio Viajantes; Coronel Dorrego. De 8.30 a 10.30 h.

Las Heras

  • En la Ruta N°7; Penitentes. De 12.00 a 12.30 h.
  • Entre calles Manuel A. Sáez, San Rafael, Pedro Pascual Segura e Hipólito Yrigoyen; El Zapallar. De 8.45 a 12.45 h.

Maipú

  • En calle Proyectada I197, hacia el oeste de San Pedro, y zonas aledañas; San Roque. De 8.30 a 12.30 h.
  • En la intersección de calle Perito Moreno con Espejo y adyacencias. En barrios Jardín del Sol, Jesús de Nazareth y zonas aledañas; Villa Seca. De 8.45 a 11.45 h.

Malargüe

  • En el pasaje Tomero Arcangioletti, hacia el oeste de Ruta Nacional N°40. En loteo Arcangioletti. De 8.00 a 12.00 h.

Tunuyán

  • En calle Paso de Los Andes, entre La Luz y callejón Bertona; Villa Seca. De 8.30 a 12.30 h.
  • Entre calles San Martín, Battaglia, Antonio Dalmau y España. De 9.00 a 13.00 h.

San Carlos

  • En calle Los Indios, hacia el oeste de San Martín; El Cepillo. De 9.30 a 13.30 h.

San Rafael

  • Entre calles Cobos Este, Diagonal San Martín, Pellegrini y Balbino Arizu; Villa Atuel. De 15.30 a 19.30 h.
  • En calle La Primavera, entre Ruta Provincial N°175 y callejón Atuel; Los Claveles. De 8.30 a 12.30 h.
  • Entre calles Julio Silva, Esquiú, Palau y Adolfo Calle. Entre calles Castelli, Mariano Moreno, Esquiú y Urquiza. De 8.15 a 12.15 h.
  • En calle Ortubia, entre Rawson y El Chañaral; El Toledano. De 9.00 a 13.00 h.

Archivado en

Notas Relacionadas