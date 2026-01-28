Cortes de luz en Guaymallén, Las Heras y otros cinco departamentos de Mendoza este jueves
Según el cronograma de Edemsa, habrá cortes de luz en varias zonas de la provincia a lo largo de la jornada.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este jueves 29 de enero. Esto debido a las tareas de mantenimiento que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, el servicio eléctrico se verá afectado en siete departamentos de la provincia a lo largo de la jornada: Guaymallén, Las Heras, Maipú, Malargüe, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.
Cortes de luz programados para este jueves 29/01
Guaymallén
- En calle Buenos Vecinos, entre Lillo y Buenos Aires. En barrios San Alberto, Colonia Segovia, loteo Martín y zonas aledañas; Colonia Segovia. De 9.00 a 13.00 h.
- Entre calles Pergamino, Paso de los Patos, Reconquista y Rafaela. En barrio Viajantes; Coronel Dorrego. De 8.30 a 10.30 h.
Las Heras
- En la Ruta N°7; Penitentes. De 12.00 a 12.30 h.
- Entre calles Manuel A. Sáez, San Rafael, Pedro Pascual Segura e Hipólito Yrigoyen; El Zapallar. De 8.45 a 12.45 h.
Maipú
- En calle Proyectada I197, hacia el oeste de San Pedro, y zonas aledañas; San Roque. De 8.30 a 12.30 h.
- En la intersección de calle Perito Moreno con Espejo y adyacencias. En barrios Jardín del Sol, Jesús de Nazareth y zonas aledañas; Villa Seca. De 8.45 a 11.45 h.
Malargüe
- En el pasaje Tomero Arcangioletti, hacia el oeste de Ruta Nacional N°40. En loteo Arcangioletti. De 8.00 a 12.00 h.
Tunuyán
- En calle Paso de Los Andes, entre La Luz y callejón Bertona; Villa Seca. De 8.30 a 12.30 h.
- Entre calles San Martín, Battaglia, Antonio Dalmau y España. De 9.00 a 13.00 h.
San Carlos
- En calle Los Indios, hacia el oeste de San Martín; El Cepillo. De 9.30 a 13.30 h.
San Rafael
- Entre calles Cobos Este, Diagonal San Martín, Pellegrini y Balbino Arizu; Villa Atuel. De 15.30 a 19.30 h.
- En calle La Primavera, entre Ruta Provincial N°175 y callejón Atuel; Los Claveles. De 8.30 a 12.30 h.
- Entre calles Julio Silva, Esquiú, Palau y Adolfo Calle. Entre calles Castelli, Mariano Moreno, Esquiú y Urquiza. De 8.15 a 12.15 h.
- En calle Ortubia, entre Rawson y El Chañaral; El Toledano. De 9.00 a 13.00 h.