Ordenan frenar la difusión del video del crimen de Jeremías Monzón, el joven asesinado en manos de menores

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Santa Fe ordenó la prohibición de difusión del video del crimen de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años asesinado a puñaladas a fines de diciembre en la ciudad de Santo Tomé. Tras su muerte, la Justicia identificó a una joven de 16 años, que se encuentra detenida, y a dos imputados: un chico de 15 y otro de 14.

La resolución judicial dispuso impedir la circulación del video que registra el ataque contra Jeremías. La decisión fue confirmada por Bruno Andrés Rugna, uno de los abogados que representa a la madre de la víctima. “Estamos conformes porque es algo que trabajamos durante la Feria Judicial y nos dieron lugar”, expresó el letrado.

Se trata de una decisión que se da después de la difusión de varios audios del momento del asesinato del joven, que fue engañado y llevado a una fábrica abandonada para luego ser asesinado, donde la autopsia confirmó que recibió más de 20 puñaladas y que el crimen fue registrado en video por los agresores.

Los imputados por el asesinato Por el hecho, además de la detención con prisión preventiva de la adolescente de 16 años y los dos menores, la Justicia también imputó a la madre de la joven detenida, a quien se la acusa de haber participado en la planificación del asesinato de Jeremías Monzón.