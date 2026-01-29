En medio del debate por la baja de la edad de imputabilidad, Bullrich recibirá a los familiares de Jeremías Monzón

Días antes de la reanudación del período de sesiones extraordinarias en el Congreso, el Gobierno acentuará este viernes su planteo para que se apruebe durante febrero la baja de la edad de imputabilidad a 13 años, en el marco del proyecto de reforma de la ley penal juvenil.

Al respecto, la exministra de Seguridad y jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich , recibirá durante la mañana a los familiares de Jeremías Monzón , el adolescente de 15 años que fue asesinado a finales del año en Santa Fe a manos de tres menores de edad.

El joven fue visto por última vez el 18 de diciembre y su cuerpo fue hallado días después en un predio abandonado frente a la cancha de Colón, con más de veinte puñaladas, en un homicidio que la Justicia calificó como homicidio calificado por premeditación, alevosía y ensañamiento.

La investigación estableció que al menos tres menores participaron del hecho, uno de ellos de 16 años que fue detenido e imputado formalmente como coautor, mientras que otros dos, de 14 años, son inimputables por su edad, según la legislación vigente.

En las últimas horas, el proceso judicial sumó un nuevo capítulo: la madre de la adolescente detenida fue imputada y quedó con prisión preventiva como “partícipe necesaria” del crimen. El fiscal Francisco Cecchini sostuvo ante el juez que existen indicios de que la mujer, identificada como Nadia Juárez, sabía con antelación lo que iba a ocurrir y habría prometido ayudar tras el hecho, complicando su situación judicial. Con esta medida ya son cuatro los involucrados formales en la causa, y la Justicia continúa produciendo pruebas para esclarecer vínculos y responsabilidades.

Sobre este caso y en el marco de la reforma en la ley penal juvenil, Bullrich dijo: “La Ley Penal Juvenil se nos retrasó un poco, pero hay momentos en los que uno tiene que decir ‘basta’”.

“Si a los chicos los agarrás temprano, impedís que hagan una carrera delictiva. Si vos permitís que hagan desmanes, rompan vidrios o roben, siempre vas a tener consecuencias”, señaló en el El Cronista Streaming.

“Hace muchos años que se está discutiendo esto. Cuando nos reunimos el lunes dijimos ‘pongámoslo’, porque los que mataron a Jeremías Monzón se fueron a su casa como si nada”, recalcó¨.

Para la legisladora, “la ley tiene un resguardo: si alguien menor a la edad de imputabilidad comete un delito o, peor aún, un asesinato, tiene una consecuencia. No va a pasar que vuelva a su casa como si nada. Hoy, la mayoría de los que matan vuelven a su casa”, advirtió.