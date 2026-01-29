El caso Jeremías Monzón no se detiene: sumaron nuevas imputaciones y hay más tensión social

La causa judicial por el crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe no se detiene y este jueves sumó dos nuevas imputaciones que reflejan lo complejo y diversidad del problema social.

El brutal homicidio de Jeremías Monzón se ramifica, hasta el momento, en tres investigaciones :

La audiencia realizada este jueves dejó formalmente imputada a Nadia Juárez (40), madre de la joven de 16 años acusada de haber participado en el asesinato. La mujer había sido detenida el viernes pasado y ahora la Justicia dispuso que continúe privada de su libertad mientras avanza la investigación.

Ya son cuatro las personas involucradas en el expediente principal: la adolescente de 16 años que permanece detenida en un penal juvenil de Rosario, dos chicos de 14 años que fueron imputados pero no son punibles debido a su edad, y ahora también la madre de una de las acusadas.

Por otra parte, la fiscalía imputó a Máximo U., de 18 años, hermano de uno de los menores involucrados en el crimen, en el marco de una causa paralela por amenazas.

Según la acusación, entre el 22 y el 23 de enero el joven envió mensajes intimidatorios a otro chico que pedía públicamente justicia por Jeremías. Entre otros textos, le escribió: “Ey, wacho pajero, ¿querés que te rompa la cabeza? Dejá de subir gilada, porque ya te busco”, y también: “Te voy a romper todo, te re cago a balazos”. Horas más tarde insistió: “¿Y, no contestás? Arrugaste, cagón”.

Jeremías Monón crimen Santa Fe El cuerpo de la víctima fue hallado en una fábrica abandonada frente al estadio de Colón de Santa Fe. NA

La fiscal le atribuyó el delito de amenazas coactivas y dispuso que permanezca detenido al menos hasta este viernes, cuando se realizará la audiencia de medidas cautelares en la que se definirá bajo qué condiciones enfrentará el proceso.

Qué pasará con los chicos de 14 años imputados

La situación de los dos adolescentes de 14 años involucrados en el crimen —imputados pero no punibles por su edad— generó una fuerte preocupación en la comunidad educativa, especialmente por la posibilidad de que regresen a las aulas.

Consultado sobre el tema, el ministro de Educación de Santa Fe, José Goity, fue claro al plantear que se buscarán alternativas que eviten poner en riesgo a las escuelas.

“No todos los chicos pueden, lamentablemente, ser escolarizados de la misma manera. Vamos a buscar estrategias que no afecten a la escuela, que no vulneren los derechos de la escuela y que tampoco vulneren el derecho de estos chicos a ser educados”, sostuvo el ministro.

En ese sentido, explicó que la continuidad educativa probablemente no sea dentro de un esquema tradicional: “Probablemente no sea en un contexto escolar como lo conocemos”, indicó, y abrió la posibilidad a modalidades como la educación a distancia con seguimiento específico.

Baja de imputabilidad: Patricia Bullrich recibe a familiares de Jeremías Monzón

En paralelo, la familia de Jeremías Monzón y sus abogados fueron convocados a una reunión con la senadora Nacional y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en el Congreso.

patricia bullrich Tras la viralización del crimen de Jeremías Monzón, Patricia Bullrich exigió tratar la Ley Penal Juvenil. NA

El encuentro se realizará este viernes 30 por la mañana y tendrá como eje central el debate por la baja de la edad de imputabilidad penal, proyecto que el gobierno de Javier Milei incluyó para su tratamiento en el período de sesiones extraordinaria.

El crimen de Jermías Monzón

Jeremías Monzón tenía 15 años. Fue asesinado el 18 de diciembre pasado en un predio abandonado del barrio Chalet, frente a la cancha de Colón. De acuerdo a la investigación judicial, el adolescente fue citado al lugar por Milagros A. (16) y luego emboscado por los dos menores de 14 años.

Allí fue golpeado, apuñalado con cuchillos y elementos contundentes, y torturado hasta la muerte. Luego, los agresores le sustrajeron la ropa, que fue descartada en la zona del Parque Sur, donde además improvisaron una suerte de “tumba”.

La autopsia realizada en la morgue judicial de Santa Fe determinó que el cuerpo presentaba 23 heridas de arma blanca.