"Le di en el cora", uno de los asesinos de Jeremías Monzón se burló del joven y causó repudio

A casi tres meses del crimen de Jeremías Monzón , el adolescente de 15 años que fue asesinado a puñaladas por tres menores de edad, entre ellos, su novia de 16 años, en Santa Fe , uno de los asesinos compartió un posteo en sus redes sociales y causó indignación.

Se trata de B.V., un joven de 14 años que participó del brutal crimen de Jeremías. En su cuenta de Instagram, el adolescente compartió una publicación que está acompañada de la frase: “Le di en el cora”.

El posteo rápidamente comenzó a circular en redes sociales y generó repudio. La mamá de Jeremías, Romina Monzón, volvió a pedir justicia por su hijo.

El adolescente desapareció el 18 de diciembre en Santo Tomé, una localidad de poco más de 80 mil habitantes, y su cuerpo fue hallado cuatro días después en un galpón abandonado frente a la cancha de Colón, en el barrio Chalet.

En un primer momento, la investigación se orientó a una posible desaparición voluntaria, pero con el avance de las pericias, la Justicia determinó que el joven fue atacado de manera brutal tras haber sido citado mediante engaños.

crimen de jeremías monzón La joven de 16 años es quien habría entregado a Jeremías. X

La autopsia confirmó que el cuerpo del chico tenía 23 puñaladas y que fue asesinado con dos armas blancas: un cuchillo y un objeto metálico similar a un destornillador.

Un mes después del crimen de Jeremías, se viralizó en WhastApp y en redes el video que muestra el asesinato del adolescente. “Ya está, lo maté, le di en el cora”, fue la última frase que se le escucha decir a uno de los asesinos.

Quiénes son los implicados

Dos adolescentes de 14 años que participaron en el asesinato de Jeremías se encuntran libres, ya que debido a su edad son inimputables. Por otro lado, la joven de 16, señalada como la autora intelectual y coautora material del crimen, está detenida en un instituto de menores en Rosario.

Por otro lado, la mamá de la menor fue imputada como partícipe secundaria y se la acusa de haber colaborado con los menores antes y después del hecho para descartar evidencias.