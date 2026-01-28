Rompió el silencio la mamá de Jeremías Monzón: "Encontraron el disfrute en la tortura":

En el mes de diciembre del año pasado, Jeremías Monzón (15) fue asesinado a puñaladas por tres menores de edad, entre ellos, su novia de 16 años, en Santa Fe . Ahora, un mes después del crimen , la mamá del adolescente rompió el silencio y habló con la prensa.

En primer lugar, Romina relató el calvario que está viviendo estos días su familia. “El dolor es terrible”, expresó. Y aseguró: “Ni en mi peor pesadilla llegué a imaginar algo así”. Según indicó, Jeremías estaba viviendo con sus abuelos y la última vez que lo vio fue tres días antes del crimen.

En cuanto a esto, Romina aclaró que la adolescente de 16 años no era la novia de su hijo. “No es la novia, es la asesina, la entregadora”, sostuvo, en diálogo con C5N. A su vez, detalló que cuando buscaban a Jeremías, la joven dio pistas falsas para desviar la investigación.

El joven fue hallado muerto el 22 de diciembre en una fábrica abandonada frente al estadio de Colón de Santa Fe. “Cuando encontraron el cuerpo fue terrible. Era tal el daño que le hicieron que no podíamos reconocerlo”, mencionó, entre lágrimas.

Cabe destacar que en estos momentos, la joven se encuentra detenida con prisión preventiva y se le atribuye haber entregado a Jeremías. “A Milagros la vi pasar por Tribunales y fue terrible. Me sostuvo la mirada”, reveló.

“Los defino como bestias”

Romina también se refirió a los otros dos menores de edad que asesinaron a su hijo. “Son unos monstruos que sabían lo que estaban haciendo, que lo planearon y que después de asesinarlo manipularon el cuerpo, escondieron las prendas”, indicó. Y continuó: “Se jactaban en las redes sociales de lo que habían hecho”.

La mamá de Jeremías mencionó que lo que más bronca le da es que los asesinos no están arrepentidos y que dos de ellos se encuentran en libertad. “Encontraron el disfrute en la tortura”, sentenció. “No pueden estar libres como si nada”, lamentó Romina. A su vez, criticó el sistema judicial de la Argentina: “Me da asco el sistema penal actual”.

Cómo sigue la causa

Además de los menores, la mamá de la joven de 16 años y el hermano de uno de los asesinos de Jeremías fueron detenidos. En cuanto a la situación de la mamá de la joven detenida, el abogado de la familia de la víctima, Bruno Rugna, detalló que “está en etapa investigativa” y adelantó que mañana se va a conocer la acusación. “Estamos buscando un cambio de paradigma”, indicó.

Por último, Romina explicó que saca fuerzas gracias al apoyo de la gente. “No quiero que otras personas tengan que seguir pasando por lo mismo”, sostuvo. Y concluyó: “Todos aquellos que fueron cómplices van a pagar”.