Cayó el hermano de un acusado por el crimen de Jeremías Monzón y la Justicia va por la mamá de la adolescente

La causa por el aberrante crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe volvió a tener novedades este lunes con la detención del hermano de uno de los imputados. Se dio en el marco de una investigación por presuntas amenazas realizadas a través de redes sociales contra un vecino que reclamaba justicia.

La aprehensión se concretó por pedido del fiscal Francisco Cecchini, quien ordenó a la policía avanzar con la detención luego de que un vecino de San José del Rincón denunció haber recibido mensajes intimidatorios desde una cuenta de Instagram. La presentación fue radicada en la Comisaría 14ª.

Según la denuncia, las amenazas comenzaron luego de que la víctima publicara mensajes reclamando justicia por Jeremías. Entre los textos recibidos figuran expresiones como: “Dejá de subir giladas porque ya te busco”, “Querés que te rompa la cabeza” y “Nos vemos en un ratito”. A partir de esa presentación se inició una investigación que derivó en la detención del joven, quien quedó a disposición del Ministerio Público de la Acusación (MPA) mientras se desarrollan nuevas medidas para esclarecer lo sucedido.

La detención del hermano de uno de los imputados se produjo pocas horas después del arresto de la madre de M.B.A., la adolescente de 16 años que permanece detenida en la causa por el homicidio. La mujer, de 40 años, vive en situación de calle y quedó a disposición de la justicia, que investiga el rol que cumplió y busca establecer su nivel de participación en el crimen.

Fuentes vinculadas a la causa indicaron que continúa detenida y que se prevé que en el transcurso de la semana pueda concretarse la audiencia imputativa, mientras se terminan de reunir y analizar elementos de prueba.

El crimen de Jeremías Monzón

La adolescente está imputada como coautora del delito de “homicidio triplemente agravado por alevosía, ensañamiento y el concurso premeditado de dos o más personas”. Por el mismo hecho también fueron imputados dos adolescentes de 14 años que participaron del ataque, aunque por su edad son imputables, pero no pueden ser juzgados penalmente.

De acuerdo a la reconstrucción del caso realizada por la investigación, Jeremías fue citado al lugar por la adolescente y luego emboscado por los dos menores, quienes lo golpearon, apuñalaron y lo sometieron a torturas hasta provocarle la muerte. Después del ataque, le quitaron la ropa y la descartaron en la zona, donde además improvisaron una especie de “tumba”.

Jeremias Monzon. Santa Fe El cuerpo de Jeremías Monzón presentaba una veintena de heridas. Los asesinos grabaron el momento de la tortura y su posterior muerte.

El crimen ocurrió el 18 de diciembre y el cuerpo fue hallado cuatro días después en un descampado en inmediaciones de la cancha de Colón. La autopsia realizada en la morgue judicial de Santa Fe determinó que la víctima presentaba 23 heridas de arma blanca, un dato que refleja la extrema violencia del ataque.

La investigación continúa en desarrollo, con nuevas medidas en curso y expectativa por las próximas instancias judiciales que podrían aportar definiciones clave en la causa.