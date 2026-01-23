"Cortale el cuello": el escalofriante audio del crimen de Jeremías Monzón, el joven asesinado a puñaladas por tres menores

En las últimas horas, se empezó a viralizar en WhatsApp el video que muestra el asesinato del adolescente.

El cuerpo de la víctima fue hallado en una fábrica abandonada frente al estadio de Colón de Santa Fe.

En el mes de diciembre, Jeremías Monzón (15) fue asesinado a puñaladas por tres menores de edad, entre ellos, su novia de 16 años, en Santa Fe. En las últimas horas, se empezó a viralizar en WhatsApp el video que muestra el asesinato del adolescente y el audio es espeluznante.

“Pedí perdón. Pedí perdón”, se le escucha decir a los asesinos, la novia de Jeremías de 16 años, y dos menores 14 y 15. “¿Dónde tenés los videos?”, le preguntaron los atacantes, a lo que Jeremías respondió: “Perdón. No puedo pensar. Estoy sangrando”.

En el video se observa al joven completamente ensangrentado, mientras los agresores lo golpeaban y lo cortaban. “En el celu”, alcanzó a decir la víctima. “Poné la contraseña del celular”, le reclamaron. El adolescente les dijo la clave y en ese momento, su novia le ordenó a uno de los menores: “Matalo”.

Durante el ataque, los asesinos le exigían que revele a quién le había pasado los video. “No tengo videos de nada”, aseguró Jeremías. “Sigue vivo, mátenlo. Cortale el cuello. Esperemos que esté muerto”, se le escucha decir a la novia de la víctima, mientras se reía.

“Ya está, lo maté, le di en el cora”, fue la última frase que se le escucha decir a uno de los asesinos.