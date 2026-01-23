"Cortale el cuello": el escalofriante audio del crimen de Jeremías Monzón, el joven asesinado a puñaladas por tres menores
En las últimas horas, se empezó a viralizar en WhatsApp el video que muestra el asesinato del adolescente.
En el mes de diciembre, Jeremías Monzón (15) fue asesinado a puñaladas por tres menores de edad, entre ellos, su novia de 16 años, en Santa Fe. En las últimas horas, se empezó a viralizar en WhatsApp el video que muestra el asesinato del adolescente y el audio es espeluznante.
“Pedí perdón. Pedí perdón”, se le escucha decir a los asesinos, la novia de Jeremías de 16 años, y dos menores 14 y 15. “¿Dónde tenés los videos?”, le preguntaron los atacantes, a lo que Jeremías respondió: “Perdón. No puedo pensar. Estoy sangrando”.
En el video se observa al joven completamente ensangrentado, mientras los agresores lo golpeaban y lo cortaban. “En el celu”, alcanzó a decir la víctima. “Poné la contraseña del celular”, le reclamaron. El adolescente les dijo la clave y en ese momento, su novia le ordenó a uno de los menores: “Matalo”.
Durante el ataque, los asesinos le exigían que revele a quién le había pasado los video. “No tengo videos de nada”, aseguró Jeremías. “Sigue vivo, mátenlo. Cortale el cuello. Esperemos que esté muerto”, se le escucha decir a la novia de la víctima, mientras se reía.
“Ya está, lo maté, le di en el cora”, fue la última frase que se le escucha decir a uno de los asesinos.
El pedido de la familia de Jeremías Monzón
La familia de la víctima pidió frenar la circulación del video en redes sociales. El abogado de los papás de la víctima, Bruno Rugna, detalló que ya se dio inicio a una investigación para determinar cómo comenzó a viralizarse el video y quién es el responsable. “Es durísimo de ver. La gente no lo puede terminar de mirar y para la familia esto no termina nunca”, expresó.
En diálogo con Sol Play, Rugna manifestó que no descarta que el archivo haya sido dado a conocer por fuentes de la pesquisa. “Estamos arbitrando los medios para identificar a la persona que realizó la filtración y evaluar qué responsabilidad penal le podría caber”, aseguró.