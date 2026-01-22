Se filtró el video del crimen de Jeremías Monzón y su familia pide frenar su circulación

Por el crimen de Jeremías, su novia y dos menores de 16, fueron detenidos. Los últimos dos quedaron en libertad por ser inimputables.

El cuerpo de la víctima fue hallado en una fábrica abandonada frente al estadio de Colón de Santa Fe.

En el mes de diciembre, Jeremías Monzón (15) fue asesinado a puñaladas por tres menores de edad, entre ellos, su novia de 16 años, en Santa Fe. En las últimas horas, se empezó a viralizar en WhatsApp el video que muestra el asesinato del adolescente. Ahora, su familia pide frenar la circulación de dichas imágenes.

El abogado de los papás de la víctima, Bruno Rugna, detalló que ya se dio inicio a una investigación para determinar cómo comenzó a viralizarse el video y quién es el responsable. “Es durísimo de ver. La gente no lo puede terminar de mirar y para la familia esto no termina nunca”, expresó.

En diálogo con Sol Play, Rugna manifestó que no descarta que el archivo haya sido dado a conocer por fuentes de la pesquisa. “Estamos arbitrando los medios para identificar a la persona que realizó la filtración y evaluar qué responsabilidad penal le podría caber”, aseguró.

Quiénes son los implicados La denuncia por la desaparición de Monzón ocurrió el 18 de diciembre y recién el 22 de ese mes, su cuerpo fue hallado en una fábrica abandonada frente al estadio de Colón de Santa Fe. La autopsia determinó que el menor recibió más de 20 puñaladas en el pecho.