Crimen de Jeremías Monzón: el caso que reavivó el debate por la baja de la edad de imputabilidad

El brutal crimen de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años asesinado por otros tres menores , y la posterior viralización del video del momento en que fue atacado, reavivaron en Santa Fe el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad penal.

Tras cuatro días de búsqueda, el 22 de diciembre Jeremías fue hallado sin vida en inmediaciones de la cancha de Colón, en una zona descampada. De acuerdo a la reconstrucción judicial, fue emboscado por tres personas: una adolescente de 16 años y dos chicos de 14 . El cuerpo presentaba más de 20 puñaladas.

Según consta en la causa, antes de ser asesinado fue golpeado, torturado y despojado de su ropa. Luego de matarlo, los agresores arrojaron las prendas en las inmediaciones, realizaron una especie de señalización sobre el cuerpo y lo cubrieron. “Fueron cínicos, crueles y despiadados”, expresó Romina, mamá de la victima, visiblemente conmocionada, cuando se conocieron los detalles del expediente.

La investigación tiene imputados a los dos adolescentes de 14 años y a la joven de 16 como coautores de un “homicidio triplemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, alevosía y ensañamiento”. En el caso de los dos menores de 14, interviene la Secretaría de la Niñez: son imputables desde el punto de vista judicial, pero no punibles según la legislación vigente, por lo que permanecen en libertad.

La adolescente de 16 años, en tanto, fue alcanzada por una medida de prisión preventiva y trasladada a un Centro Especializado de Menores en la ciudad de Rosario.

Jeremias Monzon. Santa Fe Jeremias Monzón fue encontrado sin vida en un descampado con una veintena de heridas.

Virginia, tía de Jeremías, calificó la situación como una respuesta “inaceptable” por parte de la Justicia y cuestionó el sistema penal juvenil vigente. “No nos protege”, afirmó, al advertir que quienes asesinaron a su sobrino pueden regresar a sus hogares. “No importa la edad, son asesinos”, sostuvo, y reclamó que se legisle la baja de la edad de imputabilidad.

Maximiliano Pullaro pidió discutir penas más duras

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, volvió a pronunciarse este miércoles a favor de revisar el régimen penal juvenil y planteó la necesidad de avanzar hacia penas acordes a la gravedad del delito y no exclusivamente a la edad de los responsables.

“Una persona que comete un delito de estas características sabe lo que está haciendo”, afirmó en rueda de prensa, y sostuvo que la criminalidad “cambió” y que el sistema legal debe adaptarse a esa nueva realidad.

En esa línea, señaló que actualmente es frecuente que adultos utilicen a menores para cometer delitos graves y mencionó como antecedente distintos crímenes ocurridos en marzo de 2024 en Rosario. “La criminalidad cambió y la ley tiene que armonizarse con esa realidad. Una persona que comete un delito grave tiene que pagar por ese delito”, remarcó.

Las declaraciones del mandatario se conocieron pocas horas después de que comenzara a circular masivamente en redes sociales el video del ataque, lo que generó un fuerte impacto social y un nuevo dolor para el entorno del adolescente.

La familia de Jeremías pidió públicamente que el material no siga siendo compartido. “Desde el primer momento intentamos que esos videos no trascendieran, no solo por la crueldad de someter a la familia a ver cómo ejecutan y apuñalan a Jeremías, sino también porque forman parte de una causa judicial y de una investigación”, señalaron. Además, adelantaron que solicitarán que se investigue la filtración del material, al considerar que debía estar resguardado dentro del expediente.