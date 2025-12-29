Emboscada mortal: imputaron a dos menores por el crimen de un adolescente en Santa Fe

La investigación por el crimen de Jeremías Monzón , el adolescente de 15 años oriundo de Santo Tomé que fue asesinado en la ciudad de Santa Fe , comenzó a mostrar avances judiciales con la imputación de dos menores.

A su vez, los fiscales que llevan adelante la investigación confirmaron que trabajan para identificar a un tercer participante en el hecho, que también sería menor de edad.

Las audiencias se realizaron durante la mañana de este lunes a puertas cerradas en los tribunales santafesinos, en el marco de una causa especialmente sensible por la edad de todos los involucrados. El caso, que conmocionó al país por su violencia y crudeza, está a cargo del fiscal de Menores, Francisco Cecchini.

En primer lugar, fue imputada M.B.A., de 16 años, quien quedó detenida con encierro preventivo dispuesto por el juez penal Sergio Carraro. La adolescente fue acusada como coautora de homicidio triplemente agravado, por el concurso premeditado de dos o más personas, alevosía y ensañamiento. Según se informó, será alojada en un Centro Especializado para Menores mientras avanza el proceso judicial.

En la misma jornada, también fue imputado L.R.P., de 14 años. El fiscal explicó que, por su edad, el menor es imputable, aunque no punible , lo que lo coloca en una situación procesal diferente. Por este motivo, se dio intervención a la Secretaría de Niñez, cuyos representantes estuvieron presentes durante la audiencia.

“La edad que tiene lo hace imputable, pero no punible”, precisó Cecchini, al detallar el encuadre legal del segundo acusado.

Un crimen con participación de al menos tres personas

Durante la exposición del caso, el fiscal remarcó la complejidad de la investigación y la necesidad de actuar con extrema cautela. “Se trata de una causa donde los involucrados son menores de edad. La víctima fue menor, hay testigos, todas las personas que están involucradas son menores y eso nos obliga a ser cautos en lo que podamos decir y en la forma que lo digamos”, señaló.

Jeremias Monzon. Santa Fe Luego de cuatro días de búsqueda, el cuerpo de Jeremías Monzón fue encontrado sin vida en un descampado, en inmediaciones de club Colón.

En ese sentido, confirmó que el homicidio de Jeremías no fue cometido por una sola persona. “Del crimen participaron tres personas: dos de ellas tenemos la certeza de que son menores de edad y una tercera persona sobre la cual estamos trabajando”, afirmó el fiscal, y agregó que cuentan con “muchos elementos” y que están “muy cerca” de lograr su individualización, aunque aún no fue confirmada oficialmente.

Qué se sabe hasta ahora sobre el crimen de Jeremías Monzón

El hecho se remonta al jueves 18 de diciembre, cuando Jeremías Monzón salió de su casa en Santo Tomé con rumbo incierto. Ante la falta de noticias, su familia denunció la desaparición y se inició una causa judicial por paradero.

Cuatro días después, el lunes, se confirmó el peor desenlace: el cuerpo del adolescente fue hallado sin vida dentro de un galpón en desuso, ubicado en un predio abandonado frente al Club Atlético Colón, en la zona de la rotonda que conecta el ingreso a Santa Fe con las avenidas Juan José Paso y Zavalla.

De acuerdo con la autopsia realizada por el Cuerpo Médico Forense de la Morgue Judicial, Jeremías presentaba 23 heridas corto punzantes, lo que da cuenta de un ataque de extrema violencia. Los investigadores sospechan que el joven habría sido citado al lugar y emboscado por sus agresores.

Por el momento, la fiscalía evitó adelantar hipótesis sobre el motivo del ataque. “Si bien no es el elemento central de la investigación, es una cuestión que seguramente vaya surgiendo. No es algo sobre lo que pueda dar precisiones”, explicó Cecchini.