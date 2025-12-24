Triple crimen de Florencio Varela: la estrategia de Pequeño J para evitar ser extraditado a la Argentina

Pequeño J es el principal acusado por los asesinatos de Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

A más de tres meses del triple crimen de Florencio Varela, el abogado de Tony Janzen Valverde Victoriano, más conocido como “Pequeño J”, detalló que busca evitar que su cliente sea extraditado a la Argentina. Pequeño J es el principal acusado por los asesinatos de Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

“Si es enviado a la Argentina, su vida corre peligro. La situación está un poco candente por la imputación que hay en su contra”, manifestó el abogado del joven de 23 años que se encuentra detenido en el penal de Nuevo Imperial, en la localidad peruana de Cañete.

“Él no tuvo nada que ver; es inocente”, aseguró Marcos Sandoval, en diálogo con TN. Y expresó: “El Estado peruano debe proteger la vida de mi defendido”.

Nuevo detenido por el triple crimen La semana pasada, Jesús Mallón, alias “El Tío”, fue imputado por presunta participación en el triple crimen de Florencio Varela. Según trascendió, el aprehendido ocuparía un rol jerárquico dentro de la banda que perpetró los salvajes asesinatos.

Nuevo detenido triple crimen Florencio Varela A través de las cámaras de seguridad, determinaron que se reunió con otros imputados. Captura de video La detención se dio en Berazategui, a través de un operativo del Gabinete de Homicidios de la DDI de La Matanza, que pudo dar con la ubicación de Mallón a través de tareas de seguimiento y del análisis de las cámaras de seguridad.