Triple crimen de Florencio Varela: cayó "El Tío", uno de los organizadores del asesinato

Jesús Mallón, alias “El Tío”, fue detenido en Berazategui y está acusado de integrar y organizar el triple crimen en una causa que ya tiene 12 imputados.

A través de las cámaras de seguridad, determinaron que se reunió con otros imputados en el caso del triple crimen.

A casi tres meses del triple crimen de Florencio Varela, se llevó a cabo en las últimas horas una nueva detención, elevando la suma de detenidos a 12 personas por el asesinato de Morena Verdi y Brenda Loreley del Castillo, ambas de 20 años, y de Lara Gutiérrez, de 15. El hombre de 42 años sería miembro del grupo que planificó y ejecutó el triple asesinato.

Jesús Mallón, alias “El Tío”, fue imputado por presunta participación en el triple crimen de Florencio Varela, donde ocuparía un rol jerárquico dentro de la banda que perpetró el salvaje crimen.

La detención de “El Tío” y su implicancia en el triple crimen La detención se dio en Berazategui, a través de un operativo del Gabinete de Homicidios de la DDI de La Matanza, que pudo dar con la ubicación de Mallón a través de tareas de seguimiento y del análisis de las cámaras de seguridad.

Según los investigadores, estos pudieron determinar que “El Tío” se habría reunido en una parrilla de Avellaneda con cuatro hombres que ya fueron detenidos el pasado 18 de septiembre.