Triple crimen de Florencio Varela: cayó "El Tío", uno de los organizadores del asesinato
Jesús Mallón, alias “El Tío”, fue detenido en Berazategui y está acusado de integrar y organizar el triple crimen en una causa que ya tiene 12 imputados.
A casi tres meses del triple crimen de Florencio Varela, se llevó a cabo en las últimas horas una nueva detención, elevando la suma de detenidos a 12 personas por el asesinato de Morena Verdi y Brenda Loreley del Castillo, ambas de 20 años, y de Lara Gutiérrez, de 15. El hombre de 42 años sería miembro del grupo que planificó y ejecutó el triple asesinato.
Jesús Mallón, alias “El Tío”, fue imputado por presunta participación en el triple crimen de Florencio Varela, donde ocuparía un rol jerárquico dentro de la banda que perpetró el salvaje crimen.
La detención de “El Tío” y su implicancia en el triple crimen
La detención se dio en Berazategui, a través de un operativo del Gabinete de Homicidios de la DDI de La Matanza, que pudo dar con la ubicación de Mallón a través de tareas de seguimiento y del análisis de las cámaras de seguridad.
Según los investigadores, estos pudieron determinar que “El Tío” se habría reunido en una parrilla de Avellaneda con cuatro hombres que ya fueron detenidos el pasado 18 de septiembre.
Los fiscales subrayaron que este hombre no solo era parte de la organización, sino que fue parte de la organización de los asesinatos, desde la logística hasta la toma de decisiones, reforzando la teoría de que este brutal crimen, ocurrido el 20 de septiembre, no fue improvisado, sino planeado con anticipación.