Un joven murió y una adolescente está herida tras un impactante choque en Guaymallén

Un trágico accidente de tránsito ocurrido este sábado por la tarde en Guaymallén dejó como saldo la muerte de un joven de 19 años y una adolescente gravemente herida. El siniestro se registró alrededor de las 16.30 en la intersección de Severo del Castillo y Calle 7.

La víctima fatal fue identificada como Máximo Nicolás Torres, de 19 años.

Los detalles del choque Según informaron fuentes del Ministerio de Seguridad, el hecho involucró a un camión Volvo que circulaba por Severo del Castillo de sur a norte. Al llegar al cruce con calle Nueva 7, el acoplado del vehículo de gran porte se desenganchó y terminó colisionando con una motocicleta Honda Wave que transitaba por la misma arteria en sentido contrario.

Como consecuencia del choque, Torres quien viajaba como acompañante en la moto, resultó gravemente herido y fue trasladado en un móvil policial al microhospital de Puente de Hierro. Sin embargo, al llegar los médicos constataron su fallecimiento.

En tanto, la conductora de la motociclieta, una adolescente de 17 años, sufrió politraumatismos y recibió asistencia médica.