Así fue el intento de robo armado a una oficial de la Policía de la Ciudad: el atacante disparó y escapó

Una oficial de la Policía de la Ciudad fue víctima de un violento intento de robo armado durante esta madrugada en el barrio porteño de San Cristóbal.

Una oficial de la Policía de la Ciudad fue atacada durante la madrugada de este sábado en el barrio porteño de San Cristóbal, en el límite con Balvanera. El intento de robo armado sucedió mientras la oficial cumplía tareas de vigilancia en la vía pública. El hecho ocurrió alrededor de las 4:40 de la mañana en la calle México, entre Urquiza y 24 de Noviembre, según informaron fuentes policiales.

Video: así fue el momento del disparo ataque a la policía de la ciudad De acuerdo con el testimonio de la víctima, identificada como F.M.M., un delincuente vestido con una chomba azul la sorprendió por la espalda y le apoyó un arma de fuego en el cuello con la intención de robarle la pistola reglamentaria. La oficial se resistió al asalto y comenzó a forcejear con el agresor, lo que derivó en una caída al suelo.

Ante la resistencia, el atacante escapó corriendo hacia la avenida Independencia sin lograr concretar el robo. Durante la huida, efectuó un disparo que impactó contra el pavimento. Toda la secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad ubicada en México al 3100, que captó con claridad el momento del ataque y la fuga del sospechoso.

Tras el alerta, personal de la Comisaría Vecinal 3B desplegó un operativo de rastrillaje en la zona, aunque hasta el momento no se logró dar con el autor del hecho.

El parte médico de la oficial Como consecuencia del ataque, la oficial sufrió una lesión en el codo derecho y una crisis de angustia. Fue asistida en el lugar por una ambulancia privada, que diagnosticó traumatismos y escoriaciones, sin necesidad de traslado a un centro de salud.